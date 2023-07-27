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German Shepherd Adult

German Shepherd Adult

Сухой корм для собак

Джерман Шеперд Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы немецкая овчарка в возрасте от 15 месяцев.

Доступные размеры

3kg

11kg

Здоровое пищеварение

Способствует поддержанию здорового пищеварения с учетом чувствительности пищеварительной системы немецкой овчарки благодаря высокопереваримым белкам L.I.P.* и специальной смеси различных типов клетчатки, которая ограничивает ферментацию в кишечнике и в то же время поддерживает баланс кишечной флоры.

Здоровье кожи и шерсти

Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).

Здоровье костей и суставов

Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Эксклюзивный дизайн крокеты

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для собаки породы немецкая овчарка.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году