German Shepherd Adult
Сухой корм для собак
Джерман Шеперд Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы немецкая овчарка в возрасте от 15 месяцев.
Доступные размеры
3kg
11kg
Здоровое пищеварение
Способствует поддержанию здорового пищеварения с учетом чувствительности пищеварительной системы немецкой овчарки благодаря высокопереваримым белкам L.I.P.* и специальной смеси различных типов клетчатки, которая ограничивает ферментацию в кишечнике и в то же время поддерживает баланс кишечной флоры.
Здоровье кожи и шерсти
Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).
Здоровье костей и суставов
Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Эксклюзивный дизайн крокеты
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для собаки породы немецкая овчарка.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|26 кг
|286 г (3+3/8)
|376 г (4+4/8)
|436 г (5+2/8)
|28 кг
|302 г (3+5/8)
|397 г (4+4/8)
|461 г (5+4/8)
|30 кг
|318 г (3+6/8)
|418 г (5)
|485 г (5+6/8)
|32 кг
|334 г (4)
|439 г (5+2/8)
|510 г (6+1/8)
|34 кг
|349 г (4+1/8)
|460 г (5+4/8)
|533 г (6+3/8)
|36 кг
|365 г (4+3/8)
|480 г (5+6/8)
|557 г (6+5/8)
|38 кг
|380 г (4+4/8)
|500 г (6)
|580 г (6+7/8)
|40 кг
|395 г (4+6/8)
|519 г (6+1/8)
|602 г (7+4/8)
|42 кг
|409 г (4+7/8)
|539 г (6+3/8)
|625 г (7+4/8)
|44 кг
|424 г (5)
|558 г (6+5/8)
|647 г (7+6/8)
|мерний стакан 240 мл - 84 г