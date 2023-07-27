German Shepherd Adult

Здоровое пищеварение

Способствует поддержанию здорового пищеварения с учетом чувствительности пищеварительной системы немецкой овчарки благодаря высокопереваримым белкам L.I.P.* и специальной смеси различных типов клетчатки, которая ограничивает ферментацию в кишечнике и в то же время поддерживает баланс кишечной флоры.