Golden Retriever Adult
Сухой корм для собак
Голден Ретривер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы золотистый ретривер в возрасте от 15 месяцев
Доступные размеры
3kg
12kg
Здоровье кожи и шерсти
Рацион GOLDEN RETRIEVER ADULT помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК). Обогащен маслом огуречника.
Здоровье сердца
Рацион содержит специфические нутриенты, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином и ЭПК + ДГК.
Оптимальный вес
Рацион помогает поддерживать оптимальный вес золотистого ретривера благодаря адаптированной калорийности.
Специально разработанная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для собаки породы золотистый ретривер.
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, рис, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных протеинов, растительная клетчатка, буряковый жом, рыбий жир, соевое масло, дегидратированный томат, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 32 000 MЕ; витамин D3 - 900 MЕ; E1 (железо) - 45 мг; E2 (йод) - 4,5 мг; E4 (медь) - 14 мг; E5 (марганец) - 59 мг; E6 (цинк) - 138 мг; E8 (селен) - 0,1 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки (кг)
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|26
|302 г (3 +4/8)
|302 г (3 +4/8)
|28
|320 г (3+ 6/8)
|370 г (4+2/8)
|30
|336 г (3+7/8)
|390 г (4+4/8)
|32
|353 г (4+1/8)
|409 г (4+6/8)
|34
|370 г (4+2/8)
|428 г (5)
|36
|386 г (4+4/8)
|447 г (5+1/8)
|38
|402 г (4+ 5/8)
|465 г (5+3/8)
|40
|418 г (4 +7/8)
|483 г (5+5/8)
|мерный стакан 240 мл - 86 г