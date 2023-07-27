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Golden Retriever Adult

Golden Retriever Adult

Сухой корм для собак

Голден Ретривер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы золотистый ретривер в возрасте от 15 месяцев

Доступные размеры

3kg

12kg

Здоровье кожи и шерсти

Рацион GOLDEN RETRIEVER ADULT помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК). Обогащен маслом огуречника.

Здоровье сердца

Рацион содержит специфические нутриенты, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином и ЭПК + ДГК.

Оптимальный вес

Рацион помогает поддерживать оптимальный вес золотистого ретривера благодаря адаптированной калорийности.

Специально разработанная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для собаки породы золотистый ретривер.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году