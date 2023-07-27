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Jack Russel Adult

Jack Russel Adult

Сухой корм для собак

Джек Рассел Терьер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы джек-рассел-терьер в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

3kg

7.5kg

Комплекс "Мышцы и энергия"

Джек-рассел-терьер известен своим живым темпераментом. Формула рациона способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержания белка. Обогащен комплексом антиоксидантов, который помогает поддерживать жизненную энергию.

Здоровье кожи и шерсти

Рацион JACK RUSSELL TERRIER ADULT помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Обогащен маслом огуречника.

Здоровье зубов

Рацион способствует уменьшению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Эксклюзивный дизайн крокеты

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для джек-рассел-терьера.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году