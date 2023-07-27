Jack Russel Adult
Сухой корм для собак
Джек Рассел Терьер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы джек-рассел-терьер в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
Комплекс "Мышцы и энергия"
Джек-рассел-терьер известен своим живым темпераментом. Формула рациона способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержания белка. Обогащен комплексом антиоксидантов, который помогает поддерживать жизненную энергию.
Здоровье кожи и шерсти
Рацион JACK RUSSELL TERRIER ADULT помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Обогащен маслом огуречника.
Здоровье зубов
Рацион способствует уменьшению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Эксклюзивный дизайн крокеты
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для джек-рассел-терьера.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|5 кг
|80 г (7/8)
|106 г (1+1/8)
|123 г (1+3/8)
|6 кг
|92 г (1)
|121 г (1+2/8)
|141 г (1+7/8)
|8 кг
|114 г (1+2/8)
|150 г (1+5/8)
|174 г (1+7/8)
|10 кг
|135 г (1+4/8)
|178 г (1+7/8)
|206 г (2+2/8)
|мерний стакан 240 мл - 94 г