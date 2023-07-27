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Giant Junior

Giant Junior

Сухой корм для собак

Джаинт Джуниор. Полнорационный сухой корм для щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в возрасте от 8 до 18/24 месяцев

Доступные размеры

15kg

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.

2 фаза роста: развитие мышц

Поскольку щенки гигантских размеров набирают больше мышечной массы во время второй фазы роста, адаптированное содержание белка помогает поддерживать развитие мышц в возрасте от 8 до 18-24 месяцев.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости способствует поддержанию баланса микробиома кишечника для здоровья пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году