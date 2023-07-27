Giant Junior
Сухой корм для собак
Джаинт Джуниор. Полнорационный сухой корм для щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в возрасте от 8 до 18/24 месяцев
Доступные размеры
15kg
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
2 фаза роста: развитие мышц
Поскольку щенки гигантских размеров набирают больше мышечной массы во время второй фазы роста, адаптированное содержание белка помогает поддерживать развитие мышц в возрасте от 8 до 18-24 месяцев.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости способствует поддержанию баланса микробиома кишечника для здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, пшеничный глютен*, рис, кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, пшеничная мука, буряковый жом, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, кукурузный глютен, соевое масло, дрожжевые продукты, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), cок юкки Шидигера, мука бархатцев прямостоящих, глюкозамин, полученный путем ферментации, гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А – 16500 MЕ; витамин D3 – 1100 МЕ; железо (3b103) – 35 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,6 мг; медь (3b405, 3b406) – 11 мг; марганец (3b502, 3b504) – 46 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 129 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 9,5%; сырой протеин – 31%; сырой жир – 16%; сырая зола – 7,6%; сырая клетчатка – 1,3%; безазотистые экстрактивные вещества – 34,6%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усваиваемости.
|Крокеты только
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|8 месяцев
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|16
|18
|20
|22
|24
|45 кг
|594g
|555g
|519g
|474g
|432g
|429g
|425g
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|50 кг
|646g
|606g
|567g
|528g
|497g
|466g
|463g
|459g
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|55 кг
|695g
|653g
|612g
|571g
|536g
|502g
|499g
|495g
|491g
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|60 кг
|742g
|699g
|655g
|611g
|572g
|536g
|533g
|530g
|526g
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|65 кг
|788g
|742g
|696g
|649g
|607g
|569g
|566g
|563g
|559g
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|70 кг
|834g
|831g
|783g
|732g
|682g
|641g
|602g
|598g
|595g
|593g
|Giant Adult
|Giant Adult
|75 кг
|878g
|875g
|824g
|771g
|718g
|675g
|634g
|629g
|627g
|625g
|Giant Adult
|Giant Adult
|80 кг
|921g
|921g
|883g
|835g
|790g
|745g
|700g
|663g
|660g
|658g
|656g
|Giant Adult
|85 кг
|964g
|964g
|924g
|874g
|826g
|780g
|733g
|694g
|691g
|689g
|686g
|Giant Adult
|90 кг
|1006g
|1006g
|964g
|912g
|864g
|814g
|765g
|724g
|721g
|719g
|716g
|Giant Adult
|95 кг
|1048g
|1047g
|1004g
|950g
|900g
|847g
|797g
|754g
|751g
|749g
|746g
|Giant Adult
|100 кг
|1089g
|1089g
|1044g
|987g
|937g
|881g
|828g
|783g
|781g
|778g
|775g
|Giant Adult