Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Labrador Retriever Adult

Labrador Retriever Adult

Сухой корм для собак

Лабрадор Ретривер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы лабрадор-ретривер в возрасте от 15 месяцев.

Доступные размеры

3kg

12kg

Оптимальный вес

Лабрадор ретривер известен своей склонностью к набору веса. Рацион помогает поддерживать оптимальный вес благодаря адаптированной калорийности.

Здоровье костей и суставов

Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Здоровье кожи и шерсти

Рацион LABRADOR RETRIEVER ADULT помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК). Обогащен маслом огуречника.

Специально разработанная крокета

Текстура и формула крокеты адаптированы для собак породы лабрадор ретривер, а эксклюзивная форма крокеты помогает замедлить поедание корма.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году