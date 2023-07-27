Labrador Retriever Puppy
сухой корм для собак
Лабрадор Ретривер Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы лабрадор-ретривер до 15 месяцев.
Доступные размеры
3kg
12kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион LABRADOR RETRIEVER PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровый рост и вес
Способствует здоровому развитию скелета щенка лабрадор ретривера и гармоничному набору веса в период роста благодаря адаптированному потреблению энергии, белка, кальция и фосфора.
Здоровье пищеварительной системы
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков породы лабрадор ретривер.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 26 кг
|Вес взрослой собаки 33 кг
|Вес взрослой собаки 40 кг
|2 месяца
|212 г (2+3/8)
|224 г (2+4/8)
|239 г (2+6/8)
|3 месяца
|262 г (3)
|283 г (3+1/8)
|310 г (3+4/8)
|4 месяца
|284 г (3+2/8)
|309 г (3+4/8)
|341 г (3+7/8)
|6 месяцев
|325 г (3+5/8)
|379 г (4+2/8)
|447 г (5)
|8 месяцев
|300 г (3+3/8)
|353 г (4)
|421 г (4+6/8)
|10 месяцев
|288 г (4+6/8)
|338 г (3+6/8)
|413 г (4+5/8)
|12 месяцев
|289 г (2+2/8)
|339 г (3+6/8)
|403 г (4+4/8)
|14 месяцев
|287 г (3+2/8)
|335 г (3+6/8)
|396 г (4+4/8)
|16 месяцев
|Labrador Adult
|Labrador Adult
|Labrador Adult
|мерный стакан 240 мл - 88 г
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 3 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 12 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-