Labrador Retriever Puppy

Labrador Retriever Puppy

сухой корм для собак

Лабрадор Ретривер Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы лабрадор-ретривер до 15 месяцев.

Доступные размеры

3kg

12kg

Поддержание иммунной системы

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион LABRADOR RETRIEVER PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровый рост и вес

Способствует здоровому развитию скелета щенка лабрадор ретривера и гармоничному набору веса в период роста благодаря адаптированному потреблению энергии, белка, кальция и фосфора.

Здоровье пищеварительной системы

Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков породы лабрадор ретривер.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 3 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 12 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году