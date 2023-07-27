Maltese Adult

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Аналитические компоненты: сырой протеин - 24%; сырой жир - 18%; сырая зола – 5,6%; сырая клетчатка - 1,5 %; на 1 кг: омега-6 жирные кислоты – 39,1 г; омега-3 жирные кислоты – 8,1 г, в т. ч. ЭПК и ДГК – 3 г; пентанатрий трифосфат – 3,5 г.