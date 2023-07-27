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Maltese Adult

Maltese Adult

Сухой корм для собак

Мальтиз Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мальтийская болонка в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

500g

Здоровье шерсти

Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти мальтийской болонки. Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (эпк и дгк) и омега-6, маслом огуречника и биотином.

Уменьшение запаха и объема фекалий

Формула рациона помогает уменьшить запах и объем фекалий.

Удовлетворяет аппетит собак, привередливых к корму

Благодаря комбинации особых ароматов рацион удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму.

Эксклюзивный дизайн крокеты: здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году