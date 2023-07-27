Maltese Adult
Сухой корм для собак
Мальтиз Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мальтийская болонка в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
500g
Здоровье шерсти
Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти мальтийской болонки. Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (эпк и дгк) и омега-6, маслом огуречника и биотином.
Уменьшение запаха и объема фекалий
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем фекалий.
Удовлетворяет аппетит собак, привередливых к корму
Благодаря комбинации особых ароматов рацион удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму.
Эксклюзивный дизайн крокеты: здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Кукуруза, рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, дегидратированные протеины свинины, кукурузная мука, изолят протеинов растительного происхождения*, экстракт цикория, соевое масло, рыбий жир, дрожжи и их частицы, минеральные вещества, , фруктоолигосахариды, масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюказамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 29 500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; биотин – 3 мг; E1 (железо) - 64 мг; E2 (йод) - 5,7 мг; E5 (марганец) - 72 мг; E6 (цинк) – 143 мг; E8 (селен) - 0,15 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 5 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24%; сырой жир - 18%; сырая зола – 5,6%; сырая клетчатка - 1,5 %; на 1 кг: омега-6 жирные кислоты – 39,1 г; омега-3 жирные кислоты – 8,1 г, в т. ч. ЭПК и ДГК – 3 г; пентанатрий трифосфат – 3,5 г.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг
|40 г (4/8)
|46 г (5/8)
|52 г (5/8)
|3 кг
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|71 г (7/8)
|4 кг
|67 г (7/8)
|77 г (1)
|88 г (1+1/8)
|мерный стакан 240 мл - 82 г