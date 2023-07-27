Maxi Adult
Сухой корм для собак
Макси Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев
Доступные размеры
4kg
15kg
Высокая переваримость
Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы благодаря формуле, содержащей высокопереваримый белок и сбалансированное количество диетической клетчатки.
Поддержание здоровья костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак больших пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК
Обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), которые помогают поддерживать здоровье кожи.
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, пшеница, дегидратированной протеины свинины*, рис, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи и их частицы, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки: пищевые добавки: витамин А - 16 000 ME; витамин D3 - 1 000 ME; Е1 (железо) - 35 мг; Е2 (йод) - 3,5 мг; Е4 (медь) – 11 мг; Е5 (марганец) - 45 мг; Е6 (цинк) - 129 мг; Е7 (селен) - 0,05 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: Сырой протеин - 26%; сырой жир - 17%; сырая зола – 6,6%; сырая клетчатка – 1,2%; омега-3 - 0,77%, в т.ч. ЭПК/ДГК - 0,4%.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|26 кг
|319 г (3+3/8)
|363 г (3+6/8)
|28 кг
|337 г (3+4/8)
|383 (4)
|30 кг
|355 г (3+6/8)
|404 (4+2/8)
|32 кг
|373 г (3+7/8)
|424 (4+3/8)
|34 кг
|390 г (4+1/8)
|443 (4+5/8)
|36 кг
|407 г (4+2/8)
|463 (4+7/8)
|38 кг
|424 (4+3/8)
|482 (5)
|40 кг
|441 (4+5/8)
|501 (5+3/8)
|42 кг
|457 (4+6/8)
|519 (5+3/8)
|44 кг
|473 (4+7/8)
|538 (5+5/8)
|мірний стакан 240 мл -96 г