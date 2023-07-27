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Maxi Adult

Maxi Adult

Сухой корм для собак

Макси Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев

Доступные размеры

4kg

15kg

Высокая переваримость

Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы благодаря формуле, содержащей высокопереваримый белок и сбалансированное количество диетической клетчатки.

Поддержание здоровья костей и суставов

Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак больших пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.

Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК

Обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), которые помогают поддерживать здоровье кожи.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году