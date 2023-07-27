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Maxi Adult 5+

Maxi Adult 5+

Сухой корм для собак

Макси Эдалт 5+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 5 лет

Доступные размеры

15kg

Поддержание жизненной энергии

Адаптированное содержание нутриентов помогает поддерживать жизненную энергию собак больших пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Поддержание костей и суставов

Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак больших пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.

Здоровое пищеварение

Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году