Maxi Adult 5+
Сухой корм для собак
Макси Эдалт 5+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 5 лет
Доступные размеры
15kg
Поддержание жизненной энергии
Адаптированное содержание нутриентов помогает поддерживать жизненную энергию собак больших пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак больших пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Здоровое пищеварение
Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, животные жиры, пшеница, пшеничная мука, кукурузная мука, изолят протеинов растительного происхождения*, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, кукуруза, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи и их частицы, минеральные вещества, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А - 22 500 ME; витамин D3 - 1 000 ME; Е1 (железо) - 41 мг; Е2 (йод) - 4,1 мг; Е4 (медь) – 13 мг; Е5 (марганец) - 53 мг; Е6 (цинк) - 132 мг; Е8 (селен) - 0,09 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|26 кг
|325 г (3+4/8)
|369 г (4)
|28 кг
|344 г (3+5/8)
|390 г (4+1/8)
|30 кг
|362 г (3+7/8)
|411 г (4+3/8)
|32 кг
|380 г (4+2/8)
|432 г (4+5/8)
|34 кг
|397 г (4+2/8)
|452 г (4+7/8)
|36 кг
|415 г (4+3/8)
|471 г (5)
|38 кг
|432 г (4+5/8)
|491 г (5+2/8
|40 кг
|449 г (4+6/8)
|510 г (5+4/8)
|42 кг
|466 г (5)
|529 г (5+5/8)
|44 кг
|482 г (5+1/8)
|548 г (5+7/8)
|*мерний стакан 240 мл - 94 г