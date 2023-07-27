Maxi Ageing 8+
Сухой корм для собак
Макси Эйджинг 8+. Полнорационный сухой корм для собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 8 лет.
Доступные размеры
15kg
Поддержание здоровья в зрелом возрасте
Рацион разработан для поддержания здоровья собак больших пород в период старения. Содержит ЭПК, ДГК и комплекс антиоксидантов, которые помогают найтрализовать свободные радикалы.
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак больших пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Высокая переваримость
Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы благодаря формуле, содержащей высокопереваримый белок и сбалансированное количество диетической клетчатки.
Ддегидратированные протеины мяса птицы, рис, животные жиры, пшеница, пшеничная мука, кукуруза, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных протеинов, буряковый жом, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи и их частицы, томаты (источник ликопена), фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 16 000 MЕ; витамин D3 - 1000 MЕ; E1 (железо) - 35 мг; E2 (йод) - 3,5 мг; E4 (медь) - 11 мг; E5 (марганец) - 45 мг; E6 (цинк) - 129 мг; E8 (селен) - 0,05 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 26,0%; сырой жир - 17,0%; сырая зола - 6,6%; сырая клетчатка - 1,2%; на 1 кг: омега-3 жирные кислоты - 7,7 г, в т. ч. ЭПК + ДГК - 4 г.
*L.I.P.- белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Повышенный урровень активности
|26 кг
|326 г (4)
|371 г (4+4/8)
|28 кг
|345 г (4+2/8)
|392 г (4+6/8)
|30 кг
|363 г (4+4/8)
|413 г (5)
|32 кг
|381 г (4+5/8)
|433 г (5+2/8)
|34 кг
|399 г (4+7/8)
|453 г (5+4/8)
|36 кг
|416 г (5 +1/8)
|473 г (5+6/8)
|38 кг
|434 г (5+3/8)
|493 г (6)
|40 кг
|451 г (5+4/8)
|512 г (6+2/8)
|42 кг
|467 г (5+6/8)
|531 г (6+4/8)
|44 кг
|484 г (5+7/8)
|550 г (6+6/8)
|*мерний стакан =240 мл = 89 г