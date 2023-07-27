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Maxi Ageing 8+

Maxi Ageing 8+

Сухой корм для собак

Макси Эйджинг 8+. Полнорационный сухой корм для собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 8 лет.

Доступные размеры

15kg

Поддержание здоровья в зрелом возрасте

Рацион разработан для поддержания здоровья собак больших пород в период старения. Содержит ЭПК, ДГК и комплекс антиоксидантов, которые помогают найтрализовать свободные радикалы.

Поддержание костей и суставов

Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у собак больших пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.

Высокая переваримость

Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы благодаря формуле, содержащей высокопереваримый белок и сбалансированное количество диетической клетчатки.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году