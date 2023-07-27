Medium Adult 7+
Сухой корм для собак
Медиум Эдалт 7+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 7 лет
Доступные размеры
4kg
15kg
Поддержание жизненной энергии
Адаптированное содержание нутриентов помогает поддерживать жизненную энергию собак средних размеров при появлении у них первых признаков старения. Формула содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Высокая переваримость
Способствует оптимальному перевариванию пищи благодаря особой формуле с содержанием высококачественных белков и сбалансированным количеством пищевых волокон.
Здоровье шерсти
Рацион содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащен ЭПК и ДГК.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, кукурузная мука, изолят растительных протеинов, пшеница, буряковый жом, гидролизат белков животного происхождения, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи и их частицы, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 22 000 MЕ; витамин D3 - 1000 MЕ; E1 (железо) - 43 мг; E2 (йод) - 4.3 мг; E4 (медь) - 13 мг; E5 (марганец) - 56 мг; E6 (цинк) - 134 мг; E8 (селен) - 0,07 мг. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
*L.I.P.- белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Низкий уровень активности
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|11 кг
|149 г (1+4/8)
|172 г (1+6/8)
|196 г (2)
|12 кг
|159 г (1+5/8)
|184 г (1+7/8)
|209 г (2+1/8)
|14 кг
|178 г (1+7/8)
|207 г (2+1/8)
|235 г (2+4/8)
|16 кг
|197 г (2)
|228 г (2+3/8)
|259 г (2+6/8)
|18 кг
|215 г (2+2/8)
|249 г (2+5/8)
|283 (3)
|20 кг
|233 г (2+3/8)
|270 г (2+7/8)
|307 г (3+2/8)
|22 кг
|250 г (2+5/8)
|290 г (3)
|329 г (3+3/8)
|24 кг
|267 г (2+6/8)
|309 г (3+2/8)
|352 г (3+5/8)
|25 кг
|276 г (2+7/8)
|319 г (3+3/8)
|363 г (3+6/8)
|*мерний стакан -240 мл