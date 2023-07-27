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Medium Adult 7+

Medium Adult 7+

Сухой корм для собак

Медиум Эдалт 7+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 7 лет

Доступные размеры

4kg

15kg

Поддержание жизненной энергии

Адаптированное содержание нутриентов помогает поддерживать жизненную энергию собак средних размеров при появлении у них первых признаков старения. Формула содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Высокая переваримость

Способствует оптимальному перевариванию пищи благодаря особой формуле с содержанием высококачественных белков и сбалансированным количеством пищевых волокон.

Здоровье шерсти

Рацион содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащен ЭПК и ДГК.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году