Medium Puppy
Влажный корм для собак
Медиум Паппи соус. Полнорационный сбалансированный влажный корм для щенков средних пород в возрасте от 2 до 10 месяцев
Доступные размеры
1 x 140g
10 x 140g
Поддержание иммунной системы
Помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровое пищеварение
Поддерживает здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной флоры
Высокое содержание энергии
Удовлетворяет энергетические потребности щенков средних пород в период роста и утоляет взыскательный аппетит.
Мясо и субпродукты животного происхождения, масла и жиры, злаковые, экстракты растительных протеинов, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 100 MЕ; E1 (железо) - 6 мг E2 (йод) - 0,35 мг E4 (медь) - 2,8 мг E5 (марганец) - 1,9 мг E6 (цинк) - 19 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8,3%; сырой жир - 6,0%; сырая зола - 1,9%; сырая клетчатка - 1,2%; влажность - 78,5%; витамин E - 150,0 мг / кг.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 12 кг
|Влажный корм+ сухой корм
|Вес взрослой собаки 18 кг
|Влажный корм+ сухой корм
|Вес взрослой собаки 25 кг
|Влажный корм+ сухой корм
|2 месяца
|4+1/2
|1 пауч + 129 г
|6
|1 пауч + 181 г
|7
|1 пауч + 208 г
|8 месяцев
|5
|1 пауч + 134 г
|7
|1 пауч + 211 г
|9+1/2
|1 пауч + 294 г
|12 месяцев
|-
|-
|5+1/2
|1 пауч + 166 г
|7+1/2
|1 пауч + 224 г