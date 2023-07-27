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Medium Puppy

Medium Puppy

Влажный корм для собак

Медиум Паппи соус. Полнорационный сбалансированный влажный корм для щенков средних пород в возрасте от 2 до 10 месяцев

Доступные размеры

1 x 140g

10 x 140g

Поддержание иммунной системы

Помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровое пищеварение

Поддерживает здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной флоры

Высокое содержание энергии

Удовлетворяет энергетические потребности щенков средних пород в период роста и утоляет взыскательный аппетит.

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году