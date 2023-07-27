Mini Adult
Сухой корм для собак
Мини Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки от 4 до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет
Доступные размеры
800g
2kg
4kg
8kg
Адаптированна калорийность
Помогает поддерживать оптимальный вес у собак малых пород, полностью удовлетворяя их энергетические потребности, способствует метаболизму жиров с помощью L-карнитина.
Высокая вкусовая привлекательность
Благодаря своей формуле и комбинации эксклюзивных натуральных ароматов удовлетворяет аппетит собак малых пород, требовательных к корму.
Здоровье шерсти
Содержит нутриенты, помогающие поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, кукурузный глютен,изолят протеинов растительного происхождения*, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, рис, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи и их частицы, фруктоолигосахариды.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A -22 000 MЕ; витамин D3 - 1 000 MЕ; E1 (железо) - 41 мг E2 (йод) - 4,1 мг; E4 (медь) - 13 мг; E5 (марганец) - 54 мг; E6 (цинк) - 133 мг; E8 (селен) - 0,1 мг; L-карнитин - 50,0 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 27%; сырой жир - 16%; сырая зола – 5,7%; сырая клетчатка – 1,3%.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Умеренная активность
|Повішенная активность
|2 кг
|47 4/8
|53 5/8
|3 кг
|63 6/8
|72 6/8
|4 кг
|79 7/8
|89 1
|5 кг
|93 1
|105 1+1/8
|6 кг
|106 1+1/8
|121 1+3/8
|7 кг
|119 1+3/8
|136 1+4/8
|8 кг
|132 1+4/8
|150 1+5/8
|9 кг
|144 1+5/8
|164 1+6/8
|10 кг
|156 1+6/8
|177 2