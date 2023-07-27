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Mini Adult

Mini Adult

Сухой корм для собак

Мини Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки от 4 до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет

Доступные размеры

800g

2kg

4kg

8kg

Адаптированна калорийность

Помогает поддерживать оптимальный вес у собак малых пород, полностью удовлетворяя их энергетические потребности, способствует метаболизму жиров с помощью L-карнитина.

Высокая вкусовая привлекательность

Благодаря своей формуле и комбинации эксклюзивных натуральных ароматов удовлетворяет аппетит собак малых пород, требовательных к корму.

Здоровье шерсти

Содержит нутриенты, помогающие поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году