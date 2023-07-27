Mini Exigent

Что еще вы можете сделать для вашей собаки?

Кормите собаку в одно и то же время. Приучите ее к полнорационному питанию, поскольку это значительно улучшит ее состояние. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.