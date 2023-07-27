Miniature Schnauzer Adult
Сухой корм для собак
Миниатюр Шнауцер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы цвергшнауцер в возрасте от 10 месяцев
Доступные размеры
3kg
7.5kg
Здоровье мочевыделительной системы
MINIATURE SCHNAUZER ADULT помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы. Рацион также стимулирует собаку пить воду, что способствует разведению мочи.
Интенсивный окрас шерсти
Рацион содержит оптимальный уровень специфических аминокислот, которые помогают поддерживать естественный цвет шерсти.
Оптимальный вес
Помогает поддерживать оптимальный вес цвергшнауцера.
Эксклюзивный дизайн крокеты: здоровье зубов
Эта формула помогает уменьшить формирование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, изолят растительных протеинов, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, соевое масло, масло огуречника (0,1%), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 31 000 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 46 мг; E2 (йод) - 4,6 мг; E4 (медь) - 14 мг; E5 (марганец) - 59 мг; E6 (цинк) - 140 мг; E8 (селен) - 0,08 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25,0%; сырой жир - 12,0%; сырая зола - 7,8%; сырая клетчатка - 2,2%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P.- белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|4 кг
|74 г (7/8)
|86 г (1)
|98 г (1+1/8)
|5 кг
|88 г (1)
|102 г (1+1/8)
|115 г (1+2/8)
|6 кг
|101 (1+1/8)
|116 г (1+2/8)
|132 г (1+4/8)
|7 кг
|113 г (1+2/8)
|131 г (1+4/8)
|148 г (1+5/8)
|8 кг
|125 г (1+3/8)
|144 г (1+5/8)
|164 г (1+7/8)
|мерный стакан 240 мл - 77 г