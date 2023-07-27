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Miniature Schnauzer Adult

Miniature Schnauzer Adult

Сухой корм для собак

Миниатюр Шнауцер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы цвергшнауцер в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

3kg

7.5kg

Здоровье мочевыделительной системы

MINIATURE SCHNAUZER ADULT помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы. Рацион также стимулирует собаку пить воду, что способствует разведению мочи.

Интенсивный окрас шерсти

Рацион содержит оптимальный уровень специфических аминокислот, которые помогают поддерживать естественный цвет шерсти.

Оптимальный вес

Помогает поддерживать оптимальный вес цвергшнауцера.

Эксклюзивный дизайн крокеты: здоровье зубов

Эта формула помогает уменьшить формирование зубного камня благодаря хелаторам кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году