Pomeranian

ДОБАВКИ

Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 – 180 МО; E1 (железо) – 3 мг; E2 (йод) – 0,2 мг; Е4 (медь) – 1,5 мг; Е5 (марганец) – 0,9 мг; Е6 (цинк) – 9 мг. Технологичные добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 2 г. *Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.