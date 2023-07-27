Pomeranian
Влажный корм для собак
Помераниан Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы шпиц в возрасте более 8 месяцев
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Поддержание здоровья костей и суглобов
Формула POMERANIAN ADULT содержит адаптированное количество минеральных веществ, которые помагают поддреживать здоровье костей и суглобов. Рацион обагщен ЭПК та ДГК*. *Эйкозапентаеновая (ЭПК) и доказегексаеновая (ДГК) кислоты – полиненеасыщенные жирные кислоты класса Омега-3.
Здоровье кожи и качество шерсти
Прекрасная шерсть, с густым подшерстком с обычными чертами померанского шпица. Эта эксклюзивная формула помагает поддерживать барьерную функцию кожи, поддерживает ее здоровье и питает шерсть. Рацион обогащен адаптированным содержанием ЭПК та ДГК и маслом огуречника.
Здоровье пищеварительной системы
Сбалансированое сочетание разных типов клетчатки, в том числе подорожника, стимулируют транзит кишечника, а легкоусваиваемые белки L.I.P.** способствуют оптимальному качеству фикалий. **L.I.P. – белки, отобранные за принципом оптимальной усвояемости.
|Вес собаки во взрослом возрасте
|2 кг
|2 пауча или 1 пауч +26 г
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.