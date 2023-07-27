Pomeranian Adult

Здоровье кожи и качество шерсти

Прекрасная шерсть, с густым подшерстком с обычными чертами померанского шпица. Эта эксклюзивная формула помагает поддерживать барьерную функцию кожи, поддерживает ее здоровье и питает шерсть. Рацион обогащен адаптированным содержанием ЭПК та ДГК и маслом огуречника.