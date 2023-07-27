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Pomeranian Adult

Pomeranian Adult

Сухой корм для собак

Помераниан Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы шпиц в возрасте более 8 месяцев

Доступные размеры

500g

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Форма, размер, текстура и формула крокет адптирована к малеленькой челюсти померанского шпица. Формула рациона помагает уменьшить образование зубного камня благодаря специальным веществам, котрые связывают кальций в слюне (хелаторы кальция).

Поддержание здоровья костей и суглобов

Формула POMERANIAN ADULT содержит адаптированное количество минеральных веществ, которые помагают поддреживать здоровье костей и суглобов. Рацион обагщен ЭПК та ДГК*. *Эйкозапентаеновая (ЭПК) и доказегексаеновая (ДГК) кислоты – полиненеасыщенные жирные кислоты класса Омега-3.

Здоровье кожи и качество шерсти

Прекрасная шерсть, с густым подшерстком с обычными чертами померанского шпица. Эта эксклюзивная формула помагает поддерживать барьерную функцию кожи, поддерживает ее здоровье и питает шерсть. Рацион обогащен адаптированным содержанием ЭПК та ДГК и маслом огуречника.

Здоровье пищеварительной системы

Сбалансированое сочетание разных типов клетчатки, в том числе подорожника, стимулируют транзит кишечника, а легкоусваиваемые белки L.I.P.** способствуют оптимальному качеству фикалий. **L.I.P. – белки, отобранные за принципом оптимальной усвояемости.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году