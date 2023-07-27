Pomeranian Adult
Сухой корм для собак
Помераниан Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы шпиц в возрасте более 8 месяцев
Доступные размеры
500g
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Форма, размер, текстура и формула крокет адптирована к малеленькой челюсти померанского шпица. Формула рациона помагает уменьшить образование зубного камня благодаря специальным веществам, котрые связывают кальций в слюне (хелаторы кальция).
Поддержание здоровья костей и суглобов
Формула POMERANIAN ADULT содержит адаптированное количество минеральных веществ, которые помагают поддреживать здоровье костей и суглобов. Рацион обагщен ЭПК та ДГК*. *Эйкозапентаеновая (ЭПК) и доказегексаеновая (ДГК) кислоты – полиненеасыщенные жирные кислоты класса Омега-3.
Здоровье кожи и качество шерсти
Прекрасная шерсть, с густым подшерстком с обычными чертами померанского шпица. Эта эксклюзивная формула помагает поддерживать барьерную функцию кожи, поддерживает ее здоровье и питает шерсть. Рацион обогащен адаптированным содержанием ЭПК та ДГК и маслом огуречника.
Здоровье пищеварительной системы
Сбалансированое сочетание разных типов клетчатки, в том числе подорожника, стимулируют транзит кишечника, а легкоусваиваемые белки L.I.P.** способствуют оптимальному качеству фикалий. **L.I.P. – белки, отобранные за принципом оптимальной усвояемости.
|Вес собаки во взрослом возрасте
|Недостаточная активность
|Умеренная активность
|Высокая активность
|1 кг
|24 г (2/8 м.с.)
|28 г ( 2/8 м.с.)
|32 г (3/8 м.с.)
|2 кг
|41 г (3/8 м.с.)
|47 г (4/8 м.с.)
|53 г (4/8 м.с)
|3 кг
|55 г (5/8 м.с.)
|64 г (5/8 м.с.)
|72 г (6/8 м.с.)
|3,5 кг
|62 г (5/8 м.с)
|71 г (6/8 м.с.)
|81 г (7/8 м.с)
|*м.с. - мерные стаканы ***Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.