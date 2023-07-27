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Poodle Adult

Poodle Adult

Сухой корм для собак

Пудель Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы пудель в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

1.5kg

Здоровье шерсти

Формула рациона содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кудрявой шерсти пуделя. Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК) и маслом огуречника. Адаптированное содержание белка помогает поддерживать постоянный рост шерсти.

Здоровье зубов

Рацион способствует уменьшению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Тонус мышц

Формула помогает поддерживать тонус мышц пуделя.

Эксклюзивный дизайн крокеты

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для собаки породы пудель

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году