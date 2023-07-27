Poodle Adult
Сухой корм для собак
Пудель Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы пудель в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
1.5kg
Здоровье шерсти
Формула рациона содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кудрявой шерсти пуделя. Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК) и маслом огуречника. Адаптированное содержание белка помогает поддерживать постоянный рост шерсти.
Здоровье зубов
Рацион способствует уменьшению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Тонус мышц
Формула помогает поддерживать тонус мышц пуделя.
Эксклюзивный дизайн крокеты
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для собаки породы пудель
Кукуруза, дегидратированные протеины мяса птицы, изолят растительных протеинов, животные жиры, рис, кукурузная мука, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, буряковый жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи и их частицы, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, масло огуречника (0,1%), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29 500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 40 мг; E2 (йод) - 4 мг; E4 (медь) - -12 мг; E5 (марганец) - 52 мг; E6 (цинк) - 139 мг; E8 (селен) - 0,08 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
*L.I.P.- белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг
|39 г (3/8)
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|6 кг
|90 г (1)
|104 г (1+1/8)
|118 г (1+2/8)
|10 кг
|132 г (1+3/8)
|152 г (1+5/8)
|173 г (1+7/8)
|12 кг
|151 г (1+5/8)
|175 г (1+7/8)
|199 г (2+1/8)
|мерный стакан 240 мл -92 г