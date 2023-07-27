Pug Adult
Сухой корм для собак
Паг Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мопс в возрасте от 10 месяцев
Доступные размеры
500g
3kg
7.5kg
Здоровье кожи
Эта формула помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи и красоту шерсти (ЭПК и ДГК).
Тонус мышц
Способствует поддержанию мышечного тонуса у мопса.
Оптимальный вес
Помогает поддерживать оптимальный вес мопса.
Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти молоссов
Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы мопс и стимулирования его к разгрызанию.
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузная мука, животные жиры, кукуруза, пшеничная мука, кукурузный глютен, изолят протеинов растительного происхождения*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 29 500 ME; витамин D3 - 800 ME; Е1 (железо) – 51 мг; Е2 (йод) - 5,1 мг; Е4 (медь) – 15 мг; Е5 (марганец) - 67 мг; Е6 (цинк) – 143 мг; Е8 (сeлeн) - 0,11 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 5 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25%; сырой жир - 16%; сырая зола – 5,8%; сырая клетчатка –2%; ЭПК и ДГК - 3 г/кг.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|6 кг
|93 г (1+1/8)
|108 г (1+3/8)
|7 кг
|105 г (1+2/8)
|121 г (1+4/8)
|8 кг
|116 г (1+3/8)
|134 г (1+5/8)
|9 кг
|126 г (1+4/8)
|146 г (1+6/8)
|10 кг
|137 г (1+5/8)
|158 г (1+7/8)
|мерный стакан 240 мл - 82 г