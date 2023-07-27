Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Pug Adult

Pug Adult

Сухой корм для собак

Паг Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мопс в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

500g

3kg

7.5kg

Здоровье кожи

Эта формула помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи и красоту шерсти (ЭПК и ДГК).

Тонус мышц

Способствует поддержанию мышечного тонуса у мопса.

Оптимальный вес

Помогает поддерживать оптимальный вес мопса.

Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти молоссов

Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы мопс и стимулирования его к разгрызанию.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году