Pug Puppy
Сухой корм для собак
Паг Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы мопс от 2 до 10 месяцев.
Доступные размеры
1.5kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион PUG PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровье кожи
Эта формула помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи и красоту шерсти (ЭПК и ДГК).
Здоровье пищеварительной системы
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Эксклюзивная крокета: особые челюсти брахицефалов
Крокета, специально разработанная для облегчения захвата ее щенком мопса для стимулирования к разгрызанию.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 6 кг
|Вес взрослой собаки 8 кг
|Вес взрослой собаки 10 кг
|2 месяца
|106 г (1+1/8)
|127 г (1+3/8)
|150 г (1+4/8)
|3 месяца
|122 г (1+2/8)
|149 г (1+4/8)
|176 г (1+7/8)
|4 месяца
|128 г (1+3/8)
|158 г (1+5/8)
|187 г (2)
|5 месяцев
|129 г (1+3/8)
|161 г (1+5/8)
|190 г (2)
|6 месяцев
|128 г (1+3/8)
|159 г (1+5/8)
|189 г(2)
|7 месяцев
|116 г (1+2/8)
|144 г (1+4/8)
|171 г (1+6/8)
|8 месяцев
|104 г (1+1/8)
|129 г (1+2/8)
|153 (1+5/8)
|9 месяцев
|92 г (1)
|115 г (1+2/8)
|137 г (1+3/8)
|10 месяцев
|91 г (1)
|114 г (1+1/8)
|136 г (1+3/8)
|мерный стакан 240 мл -96 г