Maxi Puppy
Сухой корм для собак
Макси Паппи. Полнорационный сухой корм для собак больших размеров в возрасте от 2 до 15 месяцев (вес взрослой собаки от 26 до 44кг)
Доступные размеры
1kg
4kg
15kg
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения у щенков и способствует обучению во время ранних тренировок.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и высоко оперативных белков, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Дегидративные протеины мяса птицы, кукурузная мука, рис, дегидративные протеины свинины* , животные жири, кукуруза, пшеничный глютен* , пшеничная мука, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, буряковый жом, кукурузный глютен, растительная клетчатка, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариди, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мананоолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода Шизохитриум (источник ДГК), cок Юкки Шидигера, мука чернобривцев прямостоячих, глюкозамин, полученный путем ферментации, гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин А – 15500 МО; Витамин D3 – 1000 МО; железо (3b103) – 42 мг; йод (3b201, 3b202) – 4,2 мг; медь (3b405, 3b406) – 13 мг; марганец (3b502, 3b504) – 51 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 136 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологичные добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненті: влажность – 9,5%; сырой протеин – 30%; сырой жир – 16%; сырая зола – 8,2%; сырая клетчатка – 2,5%; Безазотистые экстрактивные вещества – 33,8%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой переваримости.
|Только крокеты
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|16
|26 кг
|265г
|328г
|356г
|382г
|406г
|404г
|376г
|350г
|320г
|291г
|289г
|287г
|287г
|Макси Эдалт
|28 кг
|270г
|336г
|366г
|399г
|429г
|428г
|398г
|371г
|338г
|308г
|306г
|304г
|303г
|Макси Эдалт
|30 кг
|275г
|345г
|376г
|415г
|451г
|452г
|421г
|392г
|357г
|324г
|322г
|321г
|320г
|Макси Эдалт
|32 кг
|280г
|354г
|386г
|431г
|474г
|474г
|441г
|412г
|376г
|341г
|339г
|337г
|335г
|Макси Эдалт
|34 кг
|285г
|362г
|396г
|448г
|496г
|496г
|462г
|431г
|394г
|358г
|356г
|353г
|351г
|Макси Эдалт
|35 кг
|287г
|366г
|401г
|456г
|507г
|508г
|472г
|441г
|403г
|367г
|364г
|361г
|359г
|Макси Эдалт
|36 кг
|289г
|371г
|406г
|464г
|517г
|518г
|486г
|455г
|423г
|397г
|372г
|369г
|366г
|Макси Эдалт
|38 кг
|294г
|379г
|416г
|480г
|538г
|540г
|506г
|474г
|441г
|414г
|388г
|385г
|381г
|Макси Эдалт
|40 кг
|299г
|388г
|427г
|497г
|560г
|561г
|526г
|493г
|459г
|431г
|404г
|401г
|396г
|Макси Эдалт
|42 кг
|304г
|396г
|437г
|513г
|580г
|582г
|577г
|538г
|503г
|460г
|419г
|416г
|412г
|Макси Эдалт
|44 кг
|308г
|405г
|447г
|529г
|601г
|603г
|598г
|558г
|522г
|477г
|435г
|432г
|428г
|Макси Эдалт