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Medium Puppy

Medium Puppy

Сухой корм для собак

Медиум Паппи. Полнорационный сухой корм для собак средних размеров в возрасте от 2 до 12 месяцев (вес взрослой собаки от 11 до 25кг)

Доступные размеры

4kg

15kg

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.

Развитие мозга

Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения у щенков и способствует обучению во время ранних тренировок.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и высокоперевариваемых белков, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья  пищеварительной системы.

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году