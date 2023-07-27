Medium Puppy
Сухой корм для собак
Медиум Паппи. Полнорационный сухой корм для собак средних размеров в возрасте от 2 до 12 месяцев (вес взрослой собаки от 11 до 25кг)
Доступные размеры
4kg
15kg
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения у щенков и способствует обучению во время ранних тренировок.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и высокоперевариваемых белков, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, пшеничный глютен*, животные жиры, кукуруза, буряковый жом, дегидратированные протеины мяса свинины*, кукурузный глютен, рис, пшеничная мука, гидролизат протеинов животного происхождения, пшеница, кукурузная мука, минеральные вещества, дрожжевые продукты, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мананоолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода Шизохитриум (источник ДГК), cок Юкки Шидигера , мука чернобривцев прямостоячих.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин А – 15500 МО; Витамин D3 – 1000 МО; железо (3b103) – 38 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,8 мг; медь (3b405, 3b406) – 12 мг; марганец (3b502, 3b504) – 50 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 132 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологичные добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты:
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой переваримости.
|Только крокеты
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|11 кг
|154г
|181г
|193г
|196г
|196г
|177г
|159г
|142г
|140г
|139г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|12 кг
|164г
|193г
|206г
|209г
|209г
|189г
|169г
|151г
|150г
|148г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|14 кг
|183г
|215г
|231г
|235г
|235г
|218г
|203г
|186г
|169г
|167г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|15 кг
|193г
|227г
|244г
|248г
|248г
|230г
|214г
|196г
|178г
|176г
|176г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|16 кг
|201г
|237г
|255г
|260г
|260г
|242г
|225г
|206г
|187г
|185г
|184г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|18 кг
|216г
|258г
|278г
|284г
|284г
|264г
|246г
|225г
|204г
|202г
|201г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|20 кг
|232г
|279г
|301г
|308г
|308г
|287г
|267г
|244г
|222г
|220г
|218г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|22 кг
|236г
|287г
|310г
|323г
|331г
|328г
|297г
|267г
|238г
|236г
|235г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|24 кг
|241г
|295г
|319г
|338г
|354г
|351г
|318г
|286г
|255г
|253г
|251г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|25 кг
|243г
|299г
|324г
|346г
|365г
|363г
|329г
|295г
|263г
|261г
|260г
|258г
|258г
|Сухой корм + влажный
|Wet
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|Пауч 140 г Медиум Паппи
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|11 кг
|1
|119г
|146г
|158г
|161г
|160г
|142г
|123г
|106г
|105г
|103г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|12 кг
|1
|128г
|157г
|170г
|174г
|173г
|154г
|134г
|116г
|114г
|113г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|14 кг
|1
|148г
|180г
|196г
|200г
|200г
|183г
|167г
|150г
|133г
|132г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|15 кг
|1
|157г
|191г
|208г
|213г
|213г
|195г
|179г
|161г
|143г
|141г
|140г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|16 кг
|1
|165г
|202г
|220г
|225г
|225г
|206г
|190г
|170г
|152г
|150г
|149г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|18 кг
|1
|181г
|223г
|242г
|249г
|249г
|229г
|211г
|190г
|169г
|167г
|166г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|20 кг
|1
|197г
|244г
|265г
|273г
|273г
|252г
|232г
|209г
|186г
|184г
|182г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|22 кг
|1
|201г
|252г
|274г
|288г
|295г
|293г
|262г
|232г
|203г
|201г
|199г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|24 кг
|1
|205г
|260г
|284г
|303г
|318г
|316г
|283г
|250г
|220г
|218г
|216г
|Медиум Эдалт
|Медиум Эдалт
|25 кг
|1
|208г
|264г
|289г
|310г
|329г
|327г
|293г
|260г
|228г
|226г
|224г
|222г
|222г