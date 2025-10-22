ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult подходит для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев и разработан специально с учетом всех их пищевых потребностей. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult содержит эксклюзивную комбинацию нутриентов, которые помогают поддерживать здоровье кожи вашей собаки, а это, в свою очередь, положительно влияет и на красоту ее шерсти. Эта формула содержит омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК и обогащена маслом огуречника.