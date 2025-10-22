СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult подходит для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев и разработан специально с учетом всех их пищевых потребностей. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult содержит эксклюзивную комбинацию нутриентов, которые помогают поддерживать здоровье кожи вашей собаки, а это, в свою очередь, положительно влияет и на красоту ее шерсти. Эта формула содержит омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК и обогащена маслом огуречника.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Здоровье кожи
Shih tzu adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Рацион обогащен маслом огуречника.
Здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Уменьшение запаха и объема испражнений
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.
ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|4 кг
|67 г (6/8)
|78 г (7/8)
|88 г (1)
|5 кг
|79 г (7/8)
|92 г (1)
|104 г (1+1/8)
|6 кг
|91 г (1)
|105 г (1+1/8)
|120 г (1+2/8)
|7 кг
|102 г (1+1/8)
|118 г (1+2/8)
|134 г (1+3/8)
|мерный стакан 240 мл - 94 г