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Главная страницаСобакиПродуктыРационы для собакShih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult
Shih Tzu Adult

Shih Tzu Adult

Сухой корм для собак

Ши-тцу Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев.

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Доступные размеры

500 gg 500

1.5 kgkg 1.5

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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult подходит для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев и разработан специально с учетом всех их пищевых потребностей. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult содержит эксклюзивную комбинацию нутриентов, которые помогают поддерживать здоровье кожи вашей собаки, а это, в свою очередь, положительно влияет и на красоту ее шерсти. Эта формула содержит омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК и обогащена маслом огуречника.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Здоровье кожи

Shih tzu adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Рацион обогащен маслом огуречника.

Здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Уменьшение запаха и объема испражнений

Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей

Эксклюзивная, специально разработанная форма крокеты облегчает захват корма и стимулирует его разгрызание.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ