Starter Mother & Babydog - Medium

Starter Mother & Babydog - Medium

сухой корм для собак

Медиум Стартер Мазер&Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук средних пород  в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг)

Доступные размеры

1kg

Поддержание здоровья суки и щенков Мини Стартер Мазер&Бебидог

Медиум Стартер Мазер&Бебидог – это уникальное пищевое решение адаптировано к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации для оптимального роста щенков.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокого уровня усваиваемости, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 15 kg
Cet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году