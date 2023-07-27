Starter Mother & Babydog - Medium
сухой корм для собак
Медиум Стартер Мазер&Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук средних пород в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг)
Доступные размеры
1kg
Поддержание здоровья суки и щенков Мини Стартер Мазер&Бебидог
Медиум Стартер Мазер&Бебидог – это уникальное пищевое решение адаптировано к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации для оптимального роста щенков.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокого уровня усваиваемости, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, пшеничный глютен*, животные жиры, кукуруза, гидролизат протеинов животного происхождения, дрожжевые продукты, буряковый жом, растительная клетчатка, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), мука бархатцев прямостоящих.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин А – 18500 МЕ; витамин D3 – 1200 МЕ; железо (3b103) – 40 мг; йод (3b201, 3b202) – 4 мг; медь (3b405, 3b406) – 12 мг; марганец (3b502, 3b504) – 52 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 131 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,07 мг. Технологичные добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 8%; сырой протеин – 30%; сырой жир – 22%; сырая зола – 8,5%; сырая клетчатка – 1,3%; безазотистые экстрактивные вещества – 30,2%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усваиваемости.
|Только крокеты
|Возраст (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте
|0 до
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|11
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|90г
|120г
|145г
|14
|Бебидог Милк
|30г
|70г
|120г
|150г
|190г
|20
|Бебидог Милк
|30г
|100г
|140г
|190г
|230г
|25
|Бебидог Милк
|90г
|155г
|170г
|225г
|280г
|Сухий корм + вологий
|Влажный корм
|Возраст (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте (кг)
|Банка 195г Стартер Мазер & Бебидог мус
|0 - 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|11
|1
|Бебидог Милк
|0г
|0г
|42г
|72г
|97г
|14
|1
|Бебидог Милк
|0г
|21г
|71г
|101г
|141г
|20
|1
|Бебидог Милк
|0г
|51г
|91г
|141г
|181г
|25
|1
|Бебидог Милк
|41г
|106г
|121г
|176г
|231г
|Только крокеты
|Лактация (в неделях)
|Вес собаки (кг)
|6
|8
|11
|173г
|205г
|14
|208г
|245г
|20
|271г
|321г
|25
|321г
|379г
|Сухий корм + вологий
|Влажный корм
|Лактация (в неделях)
|Вес собаки (кг)
|Банка 195г Стартер Мазер & Бебидог мус
|6
|8
|11
|1
|124г
|156г
|14
|1
|159г
|197г
|20
|1
|223г
|272г
|25
|1
|272г
|330г
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 15 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-