Starter Mother & Babydog - Mini

Starter Mother & Babydog - Mini

сухой корм для собак

Мини Стартер Мазер&Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук мелких пород в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев (вес взрослой собаки до 10кг)

Доступные размеры

1kg

8kg

Поддержание здоровья суки и щенков

Мини Стартер Мазер&Бебидог – это уникальное пищевое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации для оптимального роста щенков.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплексу нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости, которые способствуют балансу микробиотыа кишечника для поддержания здоровья  пищеварительной системы.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
EmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году