Starter Mother & Babydog - Mini
сухой корм для собак
Мини Стартер Мазер&Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук мелких пород в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев (вес взрослой собаки до 10кг)
Доступные размеры
1kg
8kg
Поддержание здоровья суки и щенков
Мини Стартер Мазер&Бебидог – это уникальное пищевое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации для оптимального роста щенков.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплексу нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усваиваемости, которые способствуют балансу микробиотыа кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, пшеничный глютен*, животные жиры, кукуруза, гидролизат протеинов животного происхождения, дрожжевые продукты, буряковый жом, растительная клетчатка, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), мука бархатцев прямостоящих.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин А – 18500 МЕ; витамин D3 – 1200 МЕ; железо (3b103) – 40 мг; йод (3b201, 3b202) – 4 мг; медь (3b405, 3b406) – 12 мг; марганец (3b502, 3b504) – 52 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 131 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,07 мг. Технологичные добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 8%; сырой протеин – 30%; сырой жир – 22%; сырая зола – 8,5%; сырая клетчатка – 1,3%; безазотистые экстрактивные вещества – 30,2%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усваиваемости.
|Только крокеты
|Возраст (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте
|от 0 до 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|1 кг
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|30г
|40г
|50г
|2 кг
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|30г
|40г
|50г
|3 кг
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|30г
|40г
|50г
|4 кг
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|60г
|80г
|95г
|5 кг
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|60г
|80г
|95г
|7 кг
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|90г
|120г
|145г
|10 кг
|Бебидог Милк
|10г
|30г
|90г
|120г
|145г
|Сухой корм+ влажный
|Влажный корм
|Возраст (в неделях)
|Вес во взрослом возрасте
|Банка 195г Стартер Мазер & Бебидог мус 195г
|0 - 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|1 кг
|1/2
|Бебидог Милк
|0г
|5г
|5г
|15г
|25г
|2 кг
|1/2
|Бебидог Милк
|0г
|5г
|5г
|15г
|25г
|3 кг
|1/2
|Бебидог Милк
|0г
|5г
|5г
|15г
|25г
|4 кг
|1/2
|Бебидог Милк
|0г
|5г
|35г
|55г
|70г
|5 кг
|1/2
|Бебидог Милк
|0г
|5г
|35г
|55г
|70г
|7 кг
|1/2
|Бебидог Милк
|0г
|5г
|65г
|95г
|120г
|10 кг
|1/2
|Бебидог Милк
|0г
|5г
|65г
|95г
|120г
|Только крокеты
|Лактация (в неделях)
|Вес собаки
|6
|8
|1 кг
|29г
|34г
|2 кг
|55г
|65г
|3 кг
|66г
|77г
|4 кг
|95г
|110г
|5 кг
|96г
|114г
|7 кг
|124г
|146г
|10 кг
|162г
|191г
|Сухой корм+ влажный
|Влажный корм
|Лактация (в неделях)
|Вес собаки
|Банка 195г Стартер Мазер & Бебидог мус 195г
|6
|8
|1 кг
|1/2
|4г
|9г
|3 кг
|1/2
|41г
|53г
|5 кг
|1/2
|72г
|89г
|7 кг
|1/2
|99г
|122г
|10 кг
|1/2
|137г
|167г
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Emballage
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-