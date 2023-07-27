West Highland White Terrier Adult

Здоровье шерсти

По сравнению с другими породами собак у вест-хайленд-уайт-терьера жесткая шерсть и нежная кожа. Формула рациона содержит специфические аминокислоты для роста шерсти, а также жирные кислоты из масла огуречника и семян льна для здоровья кожи.