West Highland White Terrier Adult
Сухой корм для собак
Вест Хайленд Уайт Терьер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы вест-хайленд-вайт-терьер в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
500g
3kg
Здоровье шерсти
По сравнению с другими породами собак у вест-хайленд-уайт-терьера жесткая шерсть и нежная кожа. Формула рациона содержит специфические аминокислоты для роста шерсти, а также жирные кислоты из масла огуречника и семян льна для здоровья кожи.
Здоровье кожи
Формула рациона помогает поддерживать барьерную функцию кожи ( комплекс) и ее здоровье (ЭПК и ДГК).
Удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму
Благодаря комбинации особых ароматов рацион удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму.
Эксклюзивный дизайн крокеты: здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|6 кг
|93 г (1)
|108 г (1+1/8)
|122 г (1+3/8)
|7 кг
|104 г (1+1/8)
|121 г (1+3/8)
|137 г (1+4/8)
|8 кг
|115 г (1+2/8)
|134 г (1+4/8)
|152 г (1+5/8)
|9 кг
|126 г (1+3/8)
|146 г (1+5/8)
|166 г (1+7/8)
|10 кг
|136 г (1+4/8)
|158 г (1+6/8)
|179 г (2)
|-
|-
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|мерный стакан 240 мл - 91 г