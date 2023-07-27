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West Highland White Terrier Adult

West Highland White Terrier Adult

Сухой корм для собак

Вест Хайленд Уайт Терьер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы вест-хайленд-вайт-терьер в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

500g

3kg

Здоровье шерсти

По сравнению с другими породами собак у вест-хайленд-уайт-терьера жесткая шерсть и нежная кожа. Формула рациона содержит специфические аминокислоты для роста шерсти, а также жирные кислоты из масла огуречника и семян льна для здоровья кожи.

Здоровье кожи

Формула рациона помогает поддерживать барьерную функцию кожи ( комплекс) и ее здоровье (ЭПК и ДГК).

Удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму

Благодаря комбинации особых ароматов рацион удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму.

Эксклюзивный дизайн крокеты: здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году