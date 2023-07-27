X-Small Adult
Сухой корм для собак
Икс-Смол Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет
Доступные размеры
500g
1.5kg
3kg
Здорове травлення і транзит
Собаки миниатюрніх пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т. ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые белки L.I.P. способствуют оптимальной консистенции фекалий.
Здоровая шерсть
Рацион содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащен ЭПК и ДГК.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.
Высокая вкусовая привлекательность и очень маленькая рокета
Эту маленькую крокету разработали специально для миниатюрных челюстей собак весом до 4 кг. Эксклюзивная формула также помогает стимулировать аппетит собак миниатюрных размеров, требовательных к корму.
|Вес собаки
|Умеренная активность
|Повышенная активность
|1 кг
|27 г (3/8)
|31 г (3/8)
|1,5 кг
|37 г (3/8)
|42 г (4/8)
|2 кг
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|2,5 кг
|55 г (5/8)
|62 г (6/8)
|3 кг
|63 г (6/8)
|71 г (7/8)
|3,5 кг
|70 г (6/8)
|80 г (7/8)
|4 кг
|78 г (7/8)
|88 г (1)
|мерный стакан 240 мл - 86 г