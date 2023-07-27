Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
X-Small Adult

X-Small Adult

Сухой корм для собак

Икс-Смол Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 10 месяцев до 8 лет

Доступные размеры

500g

1.5kg

3kg

Здорове травлення і транзит

Собаки миниатюрніх пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т. ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые белки L.I.P. способствуют оптимальной консистенции фекалий.

Здоровая шерсть

Рацион содержит нутриенты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащен ЭПК и ДГК.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.

Высокая вкусовая привлекательность и очень маленькая рокета

Эту маленькую крокету разработали специально для миниатюрных челюстей собак весом до 4 кг. Эксклюзивная формула также помогает стимулировать аппетит собак миниатюрных размеров, требовательных к корму.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году