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X-Small Adult 8+

X-Small Adult 8+

Сухой корм для собак

Икс-Смол Эдалт 8+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 8 лет.

Доступные размеры

500g

3kg

Поддержание жизненной энергии

Содержание нутриентов в составе этой формулы помогает поддерживать жизненную энергию собак миниатюрных пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит комплекс антиоксидантов.

Здоровье пищеварительной системы

Собаки миниатюрных пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т. ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые белки L.I.P. способствуют оптимальной консистенции фекалий.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году