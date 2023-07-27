X-Small Adult 8+
Сухой корм для собак
Икс-Смол Эдалт 8+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 8 лет.
Доступные размеры
500g
3kg
Поддержание жизненной энергии
Содержание нутриентов в составе этой формулы помогает поддерживать жизненную энергию собак миниатюрных пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит комплекс антиоксидантов.
Здоровье пищеварительной системы
Собаки миниатюрных пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т. ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые белки L.I.P. способствуют оптимальной консистенции фекалий.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.
Рис, кукурузная мука, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, кукуруза, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, изолят протеинов растительного происхождения*, экстракт цикория, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи и их частицы, оболочка и семена подорожника (1%), фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 25 000 ME; витамин D3 - 1 200 ME; Е1 (железо) - 33 мг; Е2 (йод) - 3,3 мг; Е4 (медь) – 10 мг; Е5 (марганец) - 43 мг; Е6 (цинк) – 143 мг; Е8 (сeлeн) - 0,04 мг. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24%; сырой жир - 18%; сырая зола – 5,4%; сырая клетчатка – 1,7%.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|Низкий уровень активности
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|1 кг
|24 г (2/8)
|27 г (3/8)
|31 г (3/8)
|1.5 кг
|32 г (3/8)
|37 г (3/8)
|42 г (4/8)
|2 кг
|40 г (4/8)
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|2.5 кг
|47 г (4/8)
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|3 кг
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|71 г (7/8)
|3.5 кг
|60 г (6/8)
|70 г (6/8)
|80 г (7/8)
|4 кг
|67 г (6/8)
|77 г (7/8)
|88 г (1)
|мерний стакан 240 мл - 86 г