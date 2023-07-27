YorkshireTerrier Adult
Сухой корм для собак
Йоркшир Терьер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев
Доступные размеры
500g
1.5kg
7.5kg
Здоровье шерсти
Эксклюзивная формула рациона помогает поддерживать здоровье длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), маслом огуречника и биотином.
Удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму
Благодаря комбинации особых ароматов рацион удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму.
Поддержание здоровья на ранних этапах старения
Формула рациона содержит особый комплекс нутриентов, в том числе полифенолы зеленого чая, витамин С, ЭПК и ДГК, которые помогают поддерживать жизненную энергию йоркширского терьера на разных этапах жизни.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Эта формула помогает уменьшить формирование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
|Вес взрослой собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг
|40 г (4/8)
|47 г (4/8)
|3 кг
|55 г (5/8)
|63 г (6/8)
|4 кг
|68 г (6/8)
|79 г (7/8)
|мерный стакан 240 мл - 86 г