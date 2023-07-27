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YorkshireTerrier Adult

YorkshireTerrier Adult

Сухой корм для собак

Йоркшир Терьер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

500g

1.5kg

7.5kg

Здоровье шерсти

Эксклюзивная формула рациона помогает поддерживать здоровье длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), маслом огуречника и биотином.

Удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму

Благодаря комбинации особых ароматов рацион удовлетворяет аппетит собак, требовательных к корму.

Поддержание здоровья на ранних этапах старения

Формула рациона содержит особый комплекс нутриентов, в том числе полифенолы зеленого чая, витамин С, ЭПК и ДГК, которые помогают поддерживать жизненную энергию йоркширского терьера на разных этапах жизни.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Эта формула помогает уменьшить формирование зубного камня благодаря хелаторам кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году