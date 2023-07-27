YorkshireTerrier Adult

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Аналитические компоненты: сырой протеин - 28%; сырой жир - 18%; сырая зола - 5,1%; сырая клетчатка - 3%; на 1 кг: омега-6 жирные кислоты – 33,7 г, омега-3 жирные кислоты – 7,5, в т. ч. ЭПК и ДГК - 3 г; пентанатрий трифосфат – 3,5 г.