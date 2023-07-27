Yorkshire Terrier Puppy
Сухой корм для собак
Йоркшир Терьер Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы йоркширский терьер в возрасте от 2 до 10 месяцев.
Доступные размеры
500g
1.5kg
7.5kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион YORKSHIRE TERRIER PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровье шерсти
Эта эксклюзивная формула способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион, обогащенный адаптированным комплексом омега-3 жирных кислот (ЭПК и ДГК), омега-6 жирных кислот, маслом огуречника и биотином.
Здоровье пищеварительной системы
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Эта формула помогает уменьшить формирование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 2 кг
|Вес взрослой собаки 3 кг
|Вес взрослой собаки 4 кг
|2 месяца
|49 г (4/8)
|63 г (5/8)
|78 г (6/8)
|3 месяца
|54 г (4/8)
|71 г (6/8)
|88 г (7/8)
|4 месяца
|55 г (5/8)
|75 г (6/8)
|92 г (7/8)
|5 месяцев
|55 г (4/8)
|75 г (6/8)
|93 г (1)
|6 месяцев
|48 г (4/8)
|68 г (6/8)
|84 г (7/8)
|7 месяцев
|40 г (3/8)
|61 г (5/8)
|75 г (6/8)
|8 месяцев
|39 г (3/8)
|54 г (4/8)
|67 г (5/8)
|9 месяцев
|39 г (3/8)
|54 г (4/8)
|66 г (5/8)
|10 месяцев
|39 г (3/8)
|53 г (4/8)
|65 г (5/8)
|11 месяцев
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult
|Yorkshire Adult
|мерный стакан 240 мл - 98 г