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Yorkshire Terrier Puppy

Yorkshire Terrier Puppy

Сухой корм для собак

Йоркшир Терьер Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы йоркширский терьер в возрасте от 2 до 10 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

7.5kg

Поддержание иммунной системы

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион YORKSHIRE TERRIER PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровье шерсти

Эта эксклюзивная формула способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион, обогащенный адаптированным комплексом омега-3 жирных кислот (ЭПК и ДГК), омега-6 жирных кислот, маслом огуречника и биотином.

Здоровье пищеварительной системы

Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Эта формула помогает уменьшить формирование зубного камня благодаря хелаторам кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году