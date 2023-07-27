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Anallergenic

Anallergenic

Сухой корм для собак

Аналердженик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

3kg

8kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Олигопептиды

Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.

Исключение аллергенов

Формула и производственный процесс направленные на исключение источников пищевых аллергенов.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергического действия помогает нейтрализовать свободные радикалы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Anallergenic – это полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета; диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) связан с нежелательной реакцией на корм; Воспалительные заболевания кишечника (IBD). Противопоказания: панкреатит; Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году