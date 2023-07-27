Anallergenic
Сухой корм для собак
Аналердженик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
3kg
8kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Олигопептиды
Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.
Исключение аллергенов
Формула и производственный процесс направленные на исключение источников пищевых аллергенов.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергического действия помогает нейтрализовать свободные радикалы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|53
|5.8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4
|88
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6
|120
|1+3/8
|105
|1+1/8
|91
|1
|8
|149
|1+5/8
|131
|1+3/8
|113
|1+2/8
|10
|176
|1+7/8
|155
|1+6/8
|133
|1+4/8
|15
|238
|2+5/8
|209
|2+2/8
|181
|2
|20
|295
|3+2/8
|260
|2+7/8
|224
|2+4/8
|25
|349
|3+7/8
|307
|3+3/8
|265
|2+7/8
|30
|400
|4+3/8
|352
|3+7/8
|304
|3+3/8
|35
|449
|4+7/8
|395
|4+3/8
|341
|3+6/8
|40
|497
|5+4/8
|437
|4+6/8
|377
|4+1/8
|45
|543
|6
|477
|5+2/8
|412
|4+4/8
|50
|587
|6+3/8
|517
|5+5/8
|446
|4+7/8
|55
|631
|6+7/8
|555
|6+1/8
|479
|5+2/8
|60
|673
|7+3/8
|592
|6+4/8
|512
|5+5/8
|70
|756
|8+2/8
|665
|7+2/8
|574
|6+2/8
|80
|835
|9+1/8
|735
|8
|635
|7
|*м.с - мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Anallergenic – это полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета; диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) связан с нежелательной реакцией на корм; Воспалительные заболевания кишечника (IBD). Противопоказания: панкреатит; Рост, беременность/лактация.