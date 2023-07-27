Gastrointestinal
сухой корм для собак
Гастро-Интестинал Канин Полнорационный диетический корм для собак при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
2kg
15kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
|Вес собаки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|86
|7/8
|76
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1+2/8
|102
|1+1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1+4/8
|127
|1+3/8
|110
|1+1/8
|10
|171
|1+6/8
|150
|1+5/8
|130
|1+3/8
|15
|231
|2+3/8
|203
|2+1/8
|176
|1+7/8
|20
|287
|3
|253
|2+5/8
|218
|2+2/8
|25
|339
|3+4/8
|299
|3+1/8
|258
|2+6/8
|30
|389
|4
|342
|3+5/8
|296
|3+1/8
|35
|437
|4+4/8
|384
|4
|332
|3+4/8
|40
|483
|5
|425
|4+3/8
|367
|3+7/8
|45
|527
|5+4/8
|464
|4+7/8
|401
|4+1/8
|50
|570
|6
|502
|5+2/8
|434
|4+4/8
|55
|613
|6+3/8
|539
|5+5/8
|466
|4+7/8
|60
|654
|6+7/8
|576
|6
|497
|5+1/8
|70
|734
|7+5/8
|646
|6+6/8
|558
|5+7/8
|80
|812
|8+4/8
|714
|7+4/8
|617
|6+3/8
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 7,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 15 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше). Гиперлипидемия 1; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия. 1. В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal Low Fat.