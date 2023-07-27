СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше). Гиперлипидемия 1; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия. 1. В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal Low Fat.

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