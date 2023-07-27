Gastrointestinal
влажный корм для собак
Гастро-Интестинал Канин. Полнорационный диетический корм для собак
Доступные размеры
1 x 400g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
Мясо и субпродукты животного происхождения, рыба и рыбные субпродукты, злаковые, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи. Ингредиенты с высокой степенью усвояемости: субпродукты свиные и птичьи, лосось, рис.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 260 MЕ; железо (3b103) - 6 мг; йод (3b202) - 0,3 мг; медь (3b405, 3b406) - 2,8 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) - 2 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 20 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2,5 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8,9%; сырой жир - 5,9%; сырая зола - 2,4%; сырая клетчатка - 1,2%; влажность - 74,0%; натрий - 0,27%; калий - 0,17%; жирные кислоты: омега-3 - 0,38%, омега-6 - 1,8%.