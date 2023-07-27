Gastrointestinal Low Fat

Gastrointestinal Low Fat

Влажный корм для собак

Гастроинтестинал Лоу Фет. Полнорационный диетический корм для собак при расстройствах пищеварения

Доступные размеры

1 x 410g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Низкий уровень жиров

Для собак, которым требуется диета с ограниченным содержанием жиров.

Сбалансированное содержание клетчатки

Пониженное содержание клетчатки позволяет обеспечить поддержание необходимого уровня энергии, несмотря на ограниченное содержание жиров.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Low Fat – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для регулювання обміну ліпідів у випадку гіперліпідемії. Цей корм характеризується низьким вмістом жирів при підвищеному вмісті незамінних жирних кислот. Показання: Діарея; Гострий та хронічний панкреатит; Гіперліпідемія; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія; Гастрит, езофагіт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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