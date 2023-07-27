Gastrointestinal Low Fat
Влажный корм для собак
Гастроинтестинал Лоу Фет. Полнорационный диетический корм для собак при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
1 x 410g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Низкий уровень жиров
Для собак, которым требуется диета с ограниченным содержанием жиров.
Сбалансированное содержание клетчатки
Пониженное содержание клетчатки позволяет обеспечить поддержание необходимого уровня энергии, несмотря на ограниченное содержание жиров.
|Вес собаки (кг)
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|-
|400г
|-
|400г
|-
|400г
|-
|-
|грамм
|Банка
|грамм
|Банка
|грамм
|Банка
|2
|214
|1/2
|188
|1/2
|163
|1/2
|4
|360
|1
|317
|3/4
|274
|3/4
|6
|488
|1+1/4
|429
|1
|371
|1
|8
|606
|1+1/2
|533
|1+1/4
|460
|1
|10
|716
|1+3/4
|630
|1+1/2
|544
|1+1/4
|15
|970
|2+1/4
|854
|2
|737
|1+3/4
|20
|1204
|3
|1059
|2+1/2
|915
|2+1/4
|25
|1423
|3+1/2
|1252
|3
|1082
|2+3/4
|30
|1632
|4
|1436
|3+1/2
|1240
|3
|35
|1832
|4+1/2
|1612
|4
|1392
|3+1/2
|40
|2025
|5
|1782
|4+1/4
|1539
|3+3/4
|45
|2212
|5+1/2
|1946
|4+3/4
|1681
|4
|50
|2393
|5+3/4
|2106
|5+1/4
|1819
|4+1/2
|55
|2571
|6+1/4
|2262
|5+1/2
|1954
|4+3/4
|60
|2744
|6+3/4
|2415
|6
|2086
|5
|70
|3081
|7+1/2
|2711
|6+1/2
|2341
|5+3/4
|80
|3405
|8+1/4
|2996
|7+1/4
|2588
|6+1/4
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Low Fat – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для регулювання обміну ліпідів у випадку гіперліпідемії. Цей корм характеризується низьким вмістом жирів при підвищеному вмісті незамінних жирних кислот. Показання: Діарея; Гострий та хронічний панкреатит; Гіперліпідемія; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія; Гастрит, езофагіт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.