Gastrointestinal Puppy

Gastrointestinal Puppy

сухой корм для собак

Гастроинтестинал Паппи Канин. Полнорационный диетический корм для щенков при растройствах пищеварения

Доступные размеры

2.5kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Здоровый рост

Формула с высоким уровнем энергии и адаптированным содержанием нутриентов (включая протеин и кальций) для удовлетворения пищевых потребностей щенков.

Легкое размачивание

Крокета легко размачивается для облегчения потребления корма щенками с пониженным аппетитом. Помогает осуществить переход от молока к твердому корму.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 1 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 2,5 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 10 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Puppy – это полнорационный диетический корм для щенков. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Рекомендовано для щенков в период отлучения и взрослого возраста (и для беременных/лактирующих собак) в случаях: Острая и хроническая диарея (включая диарею во время отлучения); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Противопоказания: Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше)1; Гиперлипидемия1; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия1; 1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal Low Fat под наблюдением ветеринарного врача.

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Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году