СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Puppy – это полнорационный диетический корм для щенков. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Рекомендовано для щенков в период отлучения и взрослого возраста (и для беременных/лактирующих собак) в случаях: Острая и хроническая диарея (включая диарею во время отлучения); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Противопоказания: Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше)1; Гиперлипидемия1; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия1; 1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal Low Fat под наблюдением ветеринарного врача.

Читать больше