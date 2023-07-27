Gastrointestinal Puppy
сухой корм для собак
Гастроинтестинал Паппи Канин. Полнорационный диетический корм для щенков при растройствах пищеварения
Доступные размеры
2.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Здоровый рост
Формула с высоким уровнем энергии и адаптированным содержанием нутриентов (включая протеин и кальций) для удовлетворения пищевых потребностей щенков.
Легкое размачивание
Крокета легко размачивается для облегчения потребления корма щенками с пониженным аппетитом. Помогает осуществить переход от молока к твердому корму.
|Возраст щенка (в месяцах)
|-
|-
|Вес взрослого животного
|-
|-
|-
|-
|2 кг
|-
|5 кг
|-
|10 кг
|-
|-
|г
|мерные стаканы
|г
|мерные стаканы
|г
|мерные стаканы
|1-2
|39-47
|3/8
|65-90
|5/8-7/8
|91-141
|7/8
|3-4
|52-54
|4/8
|101-106
|7/8-1
|166-176
|1+4/8
|5-6
|53-56
|4/8-3/8
|106-96
|1-7/8
|179-178
|1+5/8
|7-8
|39-38
|3/8
|87-77
|6/8
|161-144
|1+2/8
|9-10
|38
|3/8
|76-75
|6/8-5/8
|129-128
|1+1/8
|11-12
|-
|-
|-
|-
|126
|1+1/8
|-
|20 кг
|-
|30 кг
|-
|40 кг
|-
|1-2
|129-226
|2
|143-248
|1+2/8
|156-270
|1+3/8
|3-4
|273-293
|2+4.8
|311-339
|2+7/8
|350-385
|3+1/8
|5-6
|301
|2+6/8
|274-407
|3+3/8
|448-505
|4
|7-8
|280-261
|2+4/8
|408-380
|3+6/8
|506-475
|4+5/8
|9-10
|238-217
|2
|354-322
|3+2/8
|445-414
|4
|11-12
|214-213
|2
|292-290
|2+5/8
|389-364
|3+4/8
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 1 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 10 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Puppy – это полнорационный диетический корм для щенков. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Рекомендовано для щенков в период отлучения и взрослого возраста (и для беременных/лактирующих собак) в случаях: Острая и хроническая диарея (включая диарею во время отлучения); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Противопоказания: Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше)1; Гиперлипидемия1; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия1; 1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal Low Fat под наблюдением ветеринарного врача.