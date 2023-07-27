Hepatic

Hepatic

сухой корм для собак

Гепатик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях печени

Доступные размеры

1.5kg

12kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Адаптированный уровень протеинов

Адаптированный уровень высококачественных протеинов для поддержания работы печени при хронической печеночной недостаточности.

Низкий уровень меди

Низкий уровень меди помогает минимизировать ее накопление в клетках печени.

Высокий уровень энергии

Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 1,5 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 6 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 12 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Hepatic – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности, а также для снижения накопления меди в печени. Показания: Хронический гепатит; Портосистемный шунт; Печеночная энцефалопатия; Нарушение метаболизма мед. Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше); гиперлипидемия; Острый гепатит без печеночной энцефалопатии; Рост, беременность/лактация. 1 – В этом случае рекомендованы диеты Gastrointestinal или Recovery.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

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