Hepatic
сухой корм для собак
Гепатик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях печени
Доступные размеры
1.5kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Адаптированный уровень протеинов
Адаптированный уровень высококачественных протеинов для поддержания работы печени при хронической печеночной недостаточности.
Низкий уровень меди
Низкий уровень меди помогает минимизировать ее накопление в клетках печени.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
|Вес собаки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес(м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|54
|6/8
|47
|4/8
|41
|4/8
|4
|90
|1+1/8
|80
|1
|69
|7/8
|6
|123
|1+5/8
|108
|1+3/8
|93
|1+2/8
|8
|152
|2
|134
|1+6/8
|116
|1+4/8
|10
|180
|2+3/8
|158
|2
|137
|1+6/8
|15
|244
|3+1/8
|214
|2+6/8
|185
|2+3/8
|20
|302
|3+7/8
|266
|3+4/8
|230
|3
|25
|358
|4+5/8
|315
|4+1/8
|272
|3+4/8
|30
|410
|5+3/8
|361
|4+6/8
|312
|4+1/8
|35
|460
|6
|405
|5+2/8
|350
|4+4/8
|40
|509
|6+5/8
|448
|5+7/8
|387
|5
|45
|556
|7+2/8
|489
|6+3/8
|422
|5+4/8
|50
|601
|7+7/8
|529
|6+7/8
|457
|6
|55
|646
|8+3/8
|568
|7+3/8
|491
|6+3/8
|60
|689
|9
|607
|7+7/8
|524
|6+7/8
|70
|774
|10+1/8
|681
|8+7/8
|588
|7+5/8
|80
|855
|11+1/8
|753
|9+6/8
|650
|8+4/8
|*м.с. -мерных стаканов
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 1,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 6 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 12 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Hepatic – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности, а также для снижения накопления меди в печени. Показания: Хронический гепатит; Портосистемный шунт; Печеночная энцефалопатия; Нарушение метаболизма мед. Панкреатит (в том числе, которой собака болела раньше); гиперлипидемия; Острый гепатит без печеночной энцефалопатии; Рост, беременность/лактация. 1 – В этом случае рекомендованы диеты Gastrointestinal или Recovery.