СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Hepatic – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности, а также для снижения накопления меди в печени. Показания: Хронический гепатит; Портосистемный шунт; Печеночная энцефалопатия; Нарушение метаболизма мед. Панкреатит (в том числе, которым собака болела раньше); гиперлипидемия; Острый гепатит без печеночной энцефалопатии; Рост, беременность/лактация. 1 – В этом случае рекомендуется диета Gastrointestinal или Recovery.

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