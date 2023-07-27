Hepatic
влажный корм для собак
Гепатик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях печени
Доступные размеры
1 x 420g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Адаптированный уровень протеинов
Адаптированный уровень высококачественных протеинов для поддержания работы печени при хронической печеночной недостаточности.
Низкий уровень меди
Низкий уровень меди помогает минимизировать ее накопление в клетках печени.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
|Вес собаки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|143
|3/4
|126
|3/4
|109
|1/2
|4
|241
|1 + 1/4
|212
|1
|183
|1
|6
|327
|1 + 3/4
|288
|1 + 1/2
|248
|1 + 1/4
|8
|406
|2
|357
|1 + 3/4
|308
|1 + 1/2
|10
|479
|2 + 1/2
|422
|2
|364
|1 + 3/4
|15
|650
|3 + 1/4
|572
|2 + 3/4
|494
|2 + 1/2
|20
|806
|4
|710
|3 + 1/2
|613
|3
|25
|953
|4 + 3/4
|838
|4 + 1/4
|725
|3 + 3/4
|30
|1093
|5 + 1/2
|962
|4 + 3/4
|831
|4 + 1/4
|35
|1 227
|6 + 1/4
|1 080
|5 + 1/2
|932
|4 + 3/4
|40
|1356
|6 + 3/4
|1193
|6
|1031
|5 + 1/4
|45
|1481
|7 + 1/2
|1 304
|6 + 1/2
|1126
|5 + 3/4
|50
|1 603
|8
|1411
|7
|1 218
|6
|55
|1722
|8 + 1/2
|1515
|7 + 1/2
|1309
|6 + 1/2
|60
|1838
|9 + 1/4
|1 618
|8
|1397
|7
|70
|2063
|11 + 1/2
|1816
|9
|1 568
|7 + 3/4
|80
|2 281
|11 + 1/2
|2007
|10
|1733
|8 + 3/4
|*м.с-мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Hepatic – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности, а также для снижения накопления меди в печени. Показания: Хронический гепатит; Портосистемный шунт; Печеночная энцефалопатия; Нарушение метаболизма мед. Панкреатит (в том числе, которым собака болела раньше); гиперлипидемия; Острый гепатит без печеночной энцефалопатии; Рост, беременность/лактация. 1 – В этом случае рекомендуется диета Gastrointestinal или Recovery.