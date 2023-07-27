Hypoallergenic
Сухой корм для собак
Гипоалердженик Канин. Полнорационный сухой корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
2kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (г)
|2
|52
|5/8
|45
|4/8
|39
|4/8
|4
|87
|1
|76
|7/8
|66
|6/8
|6
|117
|1+3/8
|103
|1+2/8
|89
|1
|8
|146
|1+6/8
|128
|1+4/8
|111
|1+2/8
|10
|172
|2
|152
|1+6/8
|131
|1+4/8
|15
|234
|2+6/8
|206
|2+3/8
|178
|2
|20
|290
|3+3/8
|255
|3
|220
|2+4/8
|25
|343
|4
|302
|3+4/8
|260
|3
|30
|393
|4+4/8
|346
|4
|299
|3+4/8
|35
|441
|5+1/8
|388
|4+4/8
|335
|3+7/8
|40
|487
|5+5/8
|429
|5
|370
|4+2/8
|45
|532
|6+1/8
|469
|5+3/8
|405
|4+6/8
|50
|576
|6+5/8
|507
|5+7/8
|438
|5+1/8
|55
|619
|7+1/8
|545
|6+2/8
|470
|5+4/8
|60
|661
|7+5/8
|581
|6+6/8
|502
|5+6/8
|70
|742
|8+5/8
|653
|7+4/8
|564
|6+4/8
|80
|820
|9+4/8
|721
|8+3/8
|623
|7+2/8
|*м.с. - мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Hypoallergenic – это полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета. - диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) + хронический кожный зуд; Хроническая диарея; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO). Противопоказания: Панкреатит; Беременность/лактация.