Hypoallergenic

Hypoallergenic

влажный корм для собак

Гипоалердженик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1 x 400g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Hypoallergenic – это полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: - диагностика: элиминационная диета - диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) + хронический кожный зуд; Хроническая диарея; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в тонком кишечнике (SIBO). Противопоказания: Панкреатит; Беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году