Hypoallergenic
влажный корм для собак
Гипоалердженик Канин. Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
1 x 400g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Гидролизованные белки
Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|198
|2/4
|175
|2/4
|151
|2/4
|4
|334
|3/4
|294
|3/4
|253
|3/4
|6
|452
|1+1/4
|398
|1
|344
|3/4
|8
|561
|1+2/4
|494
|1+1/4
|426
|1
|10
|663
|1+3/4
|584
|1+2/4
|504
|1+1/4
|15
|899
|2+1/4
|791
|2
|683
|1+3/4
|20
|1115
|2+3/4
|981
|2+2/4
|848
|2
|25
|1318
|3+1/4
|1160
|3
|1002
|2+2/4
|30
|1512
|3+3/4
|1330
|3+1/4
|1149
|2+3/4
|35
|1697
|4+1/4
|1493
|3+3/4
|1290
|3+1/4
|40
|1876
|4+3/4
|1651
|4+1/4
|1425
|3+2/4
|45
|2049
|5
|1803
|4+2/4
|1557
|4
|50
|2217
|5+2/4
|1951
|5
|1685
|4+1/4
|55
|2382
|6
|2096
|5+1/4
|1810
|4+2/4
|60
|2542
|6+1/4
|2237
|5+2/4
|1932
|4+3/4
|70
|2854
|7+1/4
|2511
|6+1/4
|2169
|5+2/4
|80
|3154
|8
|2776
|7
|2397
|6
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Hypoallergenic – это полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: - диагностика: элиминационная диета - диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) + хронический кожный зуд; Хроническая диарея; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация микробов в тонком кишечнике (SIBO). Противопоказания: Панкреатит; Беременность/лактация.