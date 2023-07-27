СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Recovery – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется в реабилитационный период и в период выздоровления, а также при липидозе печени у кошек. Показания: восстановление после болезни; Возобновление питания после анорексии; Нарушение пищеварения; После операции и интенсивной терапии; Липидоз печени. 1-; Кормление через зонд (диаметр зонда > 10Fr). Противопоказания: Печеночная энцефалопатия. 1 Для зондов диаметром ≤ 10Fr используйте рацион Recovery liquid. 2 В этом случае рекомендуется диета Renal или Renal liquid.

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