Recovery
влажный корм для собак
Рекавери Ликвид Фелин Канин. Полнорационный диетический корм для собак и кошек в период восстановления после болезни
Доступные размеры
1 x 195g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Кормление через зонд
Специальная текстура, которая облегчает кормление с помощью шприца и через зонд.
Высокий уровень протеина
Высокий уровень протеина, который помогает поддерживать мышечную массу в период лечения и восстановления после болезни.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Recovery – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется в реабилитационный период и в период выздоровления, а также при липидозе печени у кошек. Показания: восстановление после болезни; Возобновление питания после анорексии; Нарушение пищеварения; После операции и интенсивной терапии; Липидоз печени. 1-; Кормление через зонд (диаметр зонда > 10Fr). Противопоказания: Печеночная энцефалопатия. 1 Для зондов диаметром ≤ 10Fr используйте рацион Recovery liquid. 2 В этом случае рекомендуется диета Renal или Renal liquid.