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Recovery

Recovery

влажный корм для собак

Рекавери Ликвид Фелин Канин. Полнорационный диетический корм для собак и кошек в период восстановления после болезни

Доступные размеры

1 x 195g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Высокий уровень энергии

Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Кормление через зонд

Специальная текстура, которая облегчает кормление с помощью шприца и через зонд.

Высокий уровень протеина

Высокий уровень протеина, который помогает поддерживать мышечную массу в период лечения и восстановления после болезни.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Recovery – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется в реабилитационный период и в период выздоровления, а также при липидозе печени у кошек. Показания: восстановление после болезни; Возобновление питания после анорексии; Нарушение пищеварения; После операции и интенсивной терапии; Липидоз печени. 1-; Кормление через зонд (диаметр зонда > 10Fr). Противопоказания: Печеночная энцефалопатия. 1 Для зондов диаметром ≤ 10Fr используйте рацион Recovery liquid. 2 В этом случае рекомендуется диета Renal или Renal liquid.

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