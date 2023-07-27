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Renal

Renal

Сухой корм для собак

Ренал Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях почек

Доступные размеры

2kg

14kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание почек

Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни собаки.

Адаптированное содержание энергии

Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.

Высокая вкусовая привлекательность

Специальный ароматический профиль с особой формой крокеты, помогающий стимулировать потребление корма собакой, особенно в случаях отвращения к корму.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Renal Canine – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется при заболеваниях почек. Показания: Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); хроническая болезнь почек с протеинурией (1-4 стадия по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); Рост, беременность/лактация.

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