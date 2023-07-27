Renal
Сухой корм для собак
Ренал Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях почек
Доступные размеры
2kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание почек
Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни собаки.
Адаптированное содержание энергии
Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.
Высокая вкусовая привлекательность
Специальный ароматический профиль с особой формой крокеты, помогающий стимулировать потребление корма собакой, особенно в случаях отвращения к корму.
|Вес во взрослом возрасте
|Недостаточный
|Нормальный
|Избыточный
|Вес собаки (кг)
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|2
|53
|5/8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4
|89
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6
|120
|1+3/8
|106
|1+1/8
|91
|1
|8
|149
|1+5/8
|131
|1+3/8
|113
|1+2/8
|10
|176
|1+7/8
|155
|1+6/8
|134
|1+4/8
|15
|239
|2+5/8
|210
|2+2/8
|182
|2
|20
|297
|3+2/8
|261
|2+7/8
|226
|2+4/8
|25
|351
|3+7/8
|309
|3+3/8
|267
|2+7/8
|30
|402
|4+3/8
|354
|3+7/8
|306
|3+3/8
|35
|451
|5
|397
|4+3/8
|343
|3+6/8
|40
|499
|5+4/8
|439
|4+7/8
|379
|4+1/8
|45
|545
|6
|480
|5+2/8
|414
|4+4/8
|50
|590
|6+4/8
|519
|5+6/8
|448
|4+7/8
|55
|634
|7
|558
|6+1/8
|482
|5+2/8
|60
|676
|7+3/8
|595
|6+4/8
|514
|5+5/8
|65
|718
|7+7/8
|632
|6+7/8
|546
|6
|70
|759
|8+3/8
|668
|7+3/8
|577
|6+3/8
|80
|839
|9+2/8
|739
|8+1/8
|638
|7
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Renal Canine – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется при заболеваниях почек. Показания: Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); хроническая болезнь почек с протеинурией (1-4 стадия по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); Рост, беременность/лактация.