СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Renal Canine – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется при заболеваниях почек. Показания: Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); хроническая болезнь почек с протеинурией (1-4 стадия по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); Рост, беременность/лактация.

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