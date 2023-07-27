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Satiety Weight Management

Satiety Weight Management

Сухой корм для собак

Сетаити Вейт Менеджмент Канин. Полнорационный диетический корм для собак для контроля веса

Доступные размеры

1.5kg

12kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Эффективный контроль веса

Обеспечивает безопасное снижение веса и помогает поддерживать вес после похудения. 97% собак снизили вес за 3 месяца.

Контроль выпрашивания корма

Высокое содержание клетчатки в рационе продлевает ощущение сытости у собак. Помогает контролировать выпрашивание корма у 83% собак в процессе похудения.

Поддержание мышечной массы тела

Высокое содержание белка способствует здоровому снижению веса и поддержанию мышечной массы тела.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Satiety Weight Management – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для понижения избыточного веса. Обладает низкой энергоемкостью. Рекомендуется для снижения и поддержания веса после похудения при: Лишний вес/ожирение; Сахарный диабет при избыточном весе/ожирении; Гиперлипидемия при избыточном весе/ожирении. Противопоказания: Собаки со случаями запоров из-за высокого содержания клетчатки в рационе; Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году