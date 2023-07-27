СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Satiety Weight Management – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для понижения избыточного веса. Обладает низкой энергоемкостью. Рекомендуется для снижения и поддержания веса после похудения при: Лишний вес/ожирение; Сахарный диабет при избыточном весе/ожирении; Гиперлипидемия при избыточном весе/ожирении. Противопоказания: Собаки со случаями запоров из-за высокого содержания клетчатки в рационе; Рост, беременность/лактация.

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