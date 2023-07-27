Satiety Weight Management
Сухой корм для собак
Сетаити Вейт Менеджмент Канин. Полнорационный диетический корм для собак для контроля веса
Доступные размеры
1.5kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Эффективный контроль веса
Обеспечивает безопасное снижение веса и помогает поддерживать вес после похудения. 97% собак снизили вес за 3 месяца.
Контроль выпрашивания корма
Высокое содержание клетчатки в рационе продлевает ощущение сытости у собак. Помогает контролировать выпрашивание корма у 83% собак в процессе похудения.
Поддержание мышечной массы тела
Высокое содержание белка способствует здоровому снижению веса и поддержанию мышечной массы тела.
|Оптимальный вес (кг)
|Начало
|Через 4 недели*
|Поддержание веса после похудения
|10
|148
|126
|139
|12
|169
|145
|159
|14
|190
|163
|179
|16
|210
|180
|198
|18
|229
|197
|216
|20
|248
|213
|234
|25
|293
|251
|277
|30
|336
|288
|317
|35
|378
|324
|356
|40
|417
|358
|393
|45
|456
|391
|430
|50
|493
|423
|465
|55
|530
|454
|500
|60
|566
|485
|533
|70
|635
|544
|599
|80
|702
|602
|662
|90
|767
|657
|723
|*Если у собаки не снизился вес тела
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Satiety Weight Management – это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для понижения избыточного веса. Обладает низкой энергоемкостью. Рекомендуется для снижения и поддержания веса после похудения при: Лишний вес/ожирение; Сахарный диабет при избыточном весе/ожирении; Гиперлипидемия при избыточном весе/ожирении. Противопоказания: Собаки со случаями запоров из-за высокого содержания клетчатки в рационе; Рост, беременность/лактация.