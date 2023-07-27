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Skin Care

Skin Care

Сухой корм для собак

СКИН КЭР — полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для поддержания функции кожи при дерматозах и чрезмерном выпадении шерсти. Высокий уровень линолевой кислоты (ЛК) и общее содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).

Доступные размеры

11 kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания: • Атопический дерматит собак (поражение кожи и наружный отит) • Поддержание функции кожи при дерматитах*, таких как: - Аллергический блошиный дерматит - Пиодерматит * В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) Противопоказания: • Рост, беременность/лактация Рекомендации: перед использованием корма рекомендована консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма СКИН КЭР: первичный курс до 2 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Поддержание здоровья кожи

Помогает в лечении собак с чувствительной кожей.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Поддержание системы пищеварения

Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать баланс микрофлоры и кишечный транзит.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ