Skin Care
Сухой корм для собак
СКИН КЭР — полнорационный диетический корм для собак, предназначенный для поддержания функции кожи при дерматозах и чрезмерном выпадении шерсти. Высокий уровень линолевой кислоты (ЛК) и общее содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Доступные размеры
11 kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Показания: • Атопический дерматит собак (поражение кожи и наружный отит) • Поддержание функции кожи при дерматитах*, таких как: - Аллергический блошиный дерматит - Пиодерматит * В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) Противопоказания: • Рост, беременность/лактация Рекомендации: перед использованием корма рекомендована консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма СКИН КЭР: первичный курс до 2 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Поддержание здоровья кожи
Помогает в лечении собак с чувствительной кожей.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Поддержание системы пищеварения
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать баланс микрофлоры и кишечный транзит.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|54
|4/8
|47
|4/8
|41
|3/8
|4
|91
|7/8
|80
|3/4
|69
|5/8
|6
|123
|1+1/8
|108
|1
|93
|7/8
|8
|152
|1+4/8
|134
|1+1/4
|116
|1+1/8
|10
|180
|1+6/8
|159
|1+4/8
|137
|1+2/8
|15
|244
|2+2/8
|215
|2
|186
|1+6/8
|20
|303
|2+7/8
|267
|2+4/8
|230
|2+1/8
|25
|358
|3+3/8
|315
|3
|272
|2+5/8
|30
|411
|3+7/8
|362
|3+3/8
|312
|3
|35
|461
|4+3/8
|406
|3+7/8
|351
|3+3/8
|40
|510
|4+7/8
|449
|4+2/8
|387
|3+5/8
|45
|557
|5+2/8
|490
|4+5/8
|423
|4
|50
|603
|5+6/8
|530
|5
|458
|4+3/8
|55
|570
|5+3/8
|647
|6+1/8
|492
|4+5/8
|60
|691
|6+4/8
|608
|5+6/8
|525
|5
|70
|776
|7+3/8
|683
|6+4/8
|589
|5+5/8
|80
|857
|8+1/8
|754
|7+1/8
|652
|6+1/8