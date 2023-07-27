Показания: • Атопический дерматит собак (поражение кожи и наружный отит) • Поддержание функции кожи при дерматитах*, таких как: - Аллергический блошиный дерматит - Пиодерматит * В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) Противопоказания: • Рост, беременность/лактация Рекомендации: перед использованием корма рекомендована консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма СКИН КЭР: первичный курс до 2 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.