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Urinary S/O

Urinary S/O

Сухой корм для собак

Уринари С/О Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей

Доступные размеры

2kg

13kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Растворение струвитных камней

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).

Разбавление мочи

Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.

Низкое содержания магния

Сниженный уровень магния, который является природным компонентом кристаллов струвита.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Urinary S/O – это полнорационный диетический корм для собак, создан для растворения струвитных камней и предотвращения рецидивам благодаря своей способности к подкислению мочи, низкому содержанию магния и ограниченному содержанию протеинов высокого качества. Показания: Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидиваКамни оксалата кальция: предупреждение рецидива; Бактериальный цистит: предупреждение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией).  Противопоказания: Хроническая болезнь почек (ХБН); Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия); Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи; Рост, беременность/лактация.

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