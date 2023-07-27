Urinary S/O
Сухой корм для собак
Уринари С/О Канин. Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Доступные размеры
2kg
13kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
Разбавление мочи
Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.
Низкое содержания магния
Сниженный уровень магния, который является природным компонентом кристаллов струвита.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес(м.с)
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|54
|5/8
|48
|4/8
|41
|4/8
|4
|91
|1
|80
|7/8
|69
|6/8
|6
|123
|1 + 3/8
|109
|1 + 2/8
|94
|1 + 1/8
|8
|153
|1 + 6/8
|135
|1 + 5/8
|116
|1 + 3/8
|10
|181
|2 + 1/8
|159
|1 + 7/8
|138
|1 + 5/8
|15
|245
|2 + 7/8
|216
|2 + 4/8
|187
|2 + 1/8
|20
|305
|3 + 4/8
|268
|3 + 1/8
|232
|2 + 5/8
|25
|360
|4 + 1/8
|317
|3 + 5/8
|274
|3 + 1/8
|30
|413
|4 + 6/8
|363
|4 + 2/8
|314
|3 + 5/8
|35
|463
|5 + 3/8
|408
|4 + 6/8
|352
|4 + 1/8
|40
|512
|5 + 7/8
|451
|5 + 2/8
|389
|4 + 4/8
|45
|560
|6 + 4/8
|492
|5 + 6/8
|425
|4 + 7/8
|50
|606
|7
|533
|6 + 1/8
|460
|5 + 3/8
|55
|650
|7 + 4/8
|572
|6 + 5/8
|494
|5 + 6/8
|60
|694
|8
|611
|7 + 1/8
|528
|6 + 1/8
|70
|779
|9
|686
|8
|592
|6 + 7/8
|80
|862
|10
|758
|8 + 6/8
|655
|7 + 5/8
|м.с - мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|+ S/O CIG WET
|Вес
|Пауч
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|28
|3/8
|21
|2/8
|15
|1/8
|4
|1+
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|6
|1+
|97
|1 + 1/8
|82
|1
|68
|6/8
|8
|1+
|127
|1 + 4/8
|109
|1 + 2/8
|90
|1
|10
|1+
|155
|1 + 6/8
|133
|1 + 4/8
|111
|1 + 2/8
|15
|1+
|219
|2 + 4/8
|190
|2 + 2/8
|160
|1 + 7/8
|20
|1+
|278
|3 + 2/8
|242
|2 + 6/8
|205
|2 + 3/8
|25
|1+
|334
|3 + 7/8
|291
|3 + 3/8
|247
|2 + 7/8
|30
|1+
|387
|4 + 4/8
|337
|3 + 7/8
|288
|3 + 3/8
|40
|1+
|486
|5 + 5/8
|425
|4 + 7/8
|363
|4 + 2/8
|50
|1+
|579
|6 + 6/8
|507
|5 + 7/8
|434
|5
|60
|1+
|668
|7 + 6/8
|585
|6 + 6/8
|502
|5 + 6/8
|70
|1+
|753
|8 + 6/8
|660
|7 + 5/8
|566
|6 + 4/8
|80
|1+
|835
|9 + 5/8
|732
|8 + 4/8
|629
|7 + 2/8
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Urinary S/O – это полнорационный диетический корм для собак, создан для растворения струвитных камней и предотвращения рецидивам благодаря своей способности к подкислению мочи, низкому содержанию магния и ограниченному содержанию протеинов высокого качества. Показания: Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидиваКамни оксалата кальция: предупреждение рецидива; Бактериальный цистит: предупреждение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией). Противопоказания: Хроническая болезнь почек (ХБН); Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия); Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи; Рост, беременность/лактация.