СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Urinary S/O – это полнорационный диетический корм для собак, создан для растворения струвитных камней и предотвращения рецидивам благодаря своей способности к подкислению мочи, низкому содержанию магния и ограниченному содержанию протеинов высокого качества. Показания: Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидиваКамни оксалата кальция: предупреждение рецидива; Бактериальный цистит: предупреждение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией). Противопоказания: Хроническая болезнь почек (ХБН); Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия); Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи; Рост, беременность/лактация.

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