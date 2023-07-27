Urinary S/O Small Dog

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

URINARY S/O – полнорационный диетический корм для собак, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи, низкому содержанию магния и ограниченному содержанию протеинов высокого качества. Показания: Струвитные камни: растворение и предотвращение рецидивов; Камни оксалата кальция: предотвращение рецидивов; Бактериальный цистит: предотвращение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией). Хроническая болезнь почек (ХХН); Сердечно-сосудистые заболевания (когда есть необходимость ограничить потребление натрия); Одновременный прием препаратов, подкисляющих мочу. Рост, беременность/лактация.

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