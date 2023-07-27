Urinary S/O Small Dog
Сухой корм для собак
Уринари С/О Смол Дог Канин. Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Доступные размеры
1.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Снижает концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .
Разбавление мочи
Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.
Предотвращение отложения зубного камня
Питательные вещества, которые связывают кальций в слюне, уменьшая отложения зубного камня.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточныйвес (м.с)
|2
|55
|5/8
|48
|4/8
|42
|4/8
|2.5
|65
|5/8
|57
|5/8
|49
|4/8
|3
|74
|6/8
|65
|5/8
|56
|5/8
|3.5
|83
|7/8
|73
|6/8
|63
|5/8
|4
|92
|1
|81
|7/8
|70
|6/8
|5
|109
|1 + 1/8
|96
|1
|83
|7/8
|6
|125
|1 + 2/8
|110
|1 + 1/8
|95
|1
|7
|140
|1 + 4/8
|123
|1 + 2/8
|106
|1 + 1/8
|8
|155
|1 + 5/8
|136
|1 + 3/8
|117
|1 + 2/8
|9
|169
|1 + 6/8
|149
|1 + 4/8
|128
|1 + 3/8
|10
|183
|1 + 7/8
|161
|1 + 5/8
|139
|1 + 4/8
|м.с - мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
URINARY S/O – полнорационный диетический корм для собак, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи, низкому содержанию магния и ограниченному содержанию протеинов высокого качества. Показания: Струвитные камни: растворение и предотвращение рецидивов; Камни оксалата кальция: предотвращение рецидивов; Бактериальный цистит: предотвращение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией). Хроническая болезнь почек (ХХН); Сердечно-сосудистые заболевания (когда есть необходимость ограничить потребление натрия); Одновременный прием препаратов, подкисляющих мочу. Рост, беременность/лактация.