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Urinary S/O Small Dog

Urinary S/O Small Dog

Сухой корм для собак

Уринари С/О Смол Дог Канин. Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей

Доступные размеры

1.5kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Растворение струвитных камней

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Снижает концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .

Разбавление мочи

Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.

Предотвращение отложения зубного камня

Питательные вещества, которые связывают кальций в слюне, уменьшая отложения зубного камня.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

URINARY S/O – полнорационный диетический корм для собак, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи, низкому содержанию магния и ограниченному содержанию протеинов высокого качества. Показания: Струвитные камни: растворение и предотвращение рецидивов; Камни оксалата кальция: предотвращение рецидивов; Бактериальный цистит: предотвращение вторичной кристаллизации струвитов (в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией). Хроническая болезнь почек (ХХН); Сердечно-сосудистые заболевания (когда есть необходимость ограничить потребление натрия); Одновременный прием препаратов, подкисляющих мочу. Рост, беременность/лактация.

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