Уход за щенками хаски

Появление щенка в доме — волнующее событие для всех членов семьи. Но прежде чем приобрести щенка хаски, необходимо изучить особенности ухода и содержания породы. Эти собаки активны, жизнерадостны и умны. Любят находиться рядом с человеком, но иногда выражают независимость и упрямство. В этой статье мы расскажем об уходе за щенками породы хаски.

Особенности щенков хаски

Собаки этой породы спортивны, буквально созданы для бега и физических нагрузок. Поэтому щенок хаски станет настоящим ураганом без соответствующего воспитания и активностей. Также щенки, как правило, чистоплотны, дружелюбны и охотно отвечают на ласку.

Описание щенка хаски

Новорожденные маленькие щенки хаски выглядят, как волчата, и весят около 600 г. После рождения несколько дней они не видят и не слышат, но реагируют на касания и холод. В возрасте более 3 месяцев масса собаки должна превышать 10 кг, а в районе полугода — доходить до 15-17 кг. Годовалые собаки в среднем весят около 20-25 кг. Окрас шерсти варьирует и может быть от бело-черного до практически чисто белого с отметинами в виде маски на морде.

Хаски-щенки могут быть голубоглазыми или кареглазыми, также могут встречаться собаки с разным цветом глаз. Как определить, какой будет цвет глаз у щенков хаски? К сожалению, никак. У новорожденных собак цвет глаз как правило голубой и со временем меняется.

Как выбрать маленького щенка хаски?

Выбирая эту породу, следует помнить, что из щенков хаски можно вырастить энергичных и веселых компаньонов. Они подойдут для дома и активной семьи, а также для участия в выставках.

Выбор щенка хаски начинается с группового осмотра всех щенков. Если вам приглянулось определённое животное, можете приступить к оценке его поведения.

В норме щенки активно, с интересом, без враждебности и излишней настороженности присоединяются к игре. Адекватно воспринимают внешние раздражители, не пугаются громких и резких звуков.

Чтобы более детально проверить поведенческие реакции, кинологи рекомендуют использовать тест Кэмпбелла, состоящий из пяти испытаний: оценка контактности, способности следовать за человеком, реакции на принуждение, социального превосходства и доминирования.

В зависимости от активности и выраженности реакции собаке засчитываются баллы от 5 (самая активная) до 1 (наименее активная).

Наивысшая оценка свидетельствует о том, что в будущем такого пса будет сложно обучать и воспитывать. В стрессовых ситуациях существует вероятность агрессии собаки по отношению к сородичам и людям. Но помните о том, что результаты могут отличаться в зависимости от времени суток и активности щенков. В выборе щенка руководствуйтесь рекомендациями заводчика, который видит каждого из них ежедневно.

В процессе выбора щенка хаски, обратите внимание на внешние особенности, а именно:

правильность прикуса, состояние зубов (зубы светлые, ровные);

плотность ушей, их положение (плотные, кончики направлены вверх);

состояние хвоста (без изломов и шишек, ниспадает книзу и поднимается выше спины);

состояние лап (без искривлений и деформаций);

состояние спины (ровная, без провисаний).

Уши и глаза должны быть чистыми, без видимых чрезмерных выделений. Нос — обычно влажный и блестящий.

Можно ли содержать щенка хаски в квартире?

Хаски быстро привыкают к квартире. Но если вы решились на этот шаг, обеспечьте питомцу достаточную двигательную активность. Щенок с накопившейся и неизрасходованной энергией способен перевернуть квартиру вверх дном. Собаку нужно максимально занять, обеспечить ей своевременный выгул и игрушки.

Как назвать щенка хаски?

Выбирая кличку, владельцы всегда хотят добиться того, чтобы имя выражало индивидуальность питомца, было звучным и запоминающимся. Поскольку представителей этой породы ассоциируют с северными краями и суровым климатом, имена им дают соответствующие.

Часто клички связывают со скандинавской тематикой, например, Винтер, Север, Герда или Тайга. Также имя можно подобрать в зависимости от окраса или цвета глаз питомца. Вот несколько идей того, как назвать щенка хаски мальчика: при белом окрасе — Фрост, Айс, при чёрном — Блэк.

Как приучить щенка к туалету на улице?

После всех необходимых прививок щенка можно отучать от пелёнок и лотков и выводить на улицу. Для этого определите время, когда щенок ходит в туалет и приспособьте свой график под частые короткие прогулки Если вы заметили, что питомец намеревается сходить в туалет и уже приближается к привычному месту в доме, вынесите питомца на улицу и когда он сходит в туалет похвалите его. Его необходимо хвалить каждый раз, когда он будет ходить в туалет на улице, чтобы закрепить желаемое поведение.

Прогулки и физические нагрузки для щенка породы хаски

Оптимальный возраст для первой прогулки — 3 месяца, когда питомец имеет полный комплекс прививок. Щенков рекомендуется выгуливать после каждого приёма пищи, то есть 5-6 раз в день, чтобы приучить к туалету на улице. Бег и активные нагрузки противопоказаны, тем более после еды. Постепенно приучайте питомца к прогулкам пешком, увеличивая расстояние до 1,5 км в день за 2 захода. 9-месячным хаски можно позволить понемногу бегать в упряжке без груза. Ориентируйтесь на усталость щенка - дайте отдохнуть, если тот останавливается.

Длительность утренней прогулки должна составлять не менее получаса, вечерней — час. Но прогулка обязательно должна быть активной - во время выгула подросшему щенку рекомендуется бегать, играть на специальной площадке и общаться с другими собаками. Также во время прогулок щенка можно дрессировать.

Воспитание и дрессировка щенка

Дрессировка и воспитание щенка хаски помогают в адаптации к незнакомым ситуациям. Если вы обучите своего питомца базовым повседневным командам, то получите возможность сделать ваше общение более комфортным и обеспечите безопасность собаки на улице. Существует 5 основных команд:

«Ко мне».

«Нельзя».

«Рядом».

«Стой».

«Сидеть»

Чтобы обучить питомца первой команде (“Сидеть”), необходимо держать перед носом собаки угощение. Далее одну руку с лакомством поднимают над головой животного, хаски поднимает голову вслед за угощением и садится. После чего получает вознаграждение. Действия повторяются до тех пор, пока питомец не поймёт, чего от него добиваются. В дальнейшем жест повторяется до полного освоения добавляют вербальную команду.

Другие команды изучаются последовательно, по такому же принципу, с обязательным поощрением.

От того, насколько правильно была проведена дрессировка щенка хаски, зависит его поведение в кругу семьи и на улице. Здоровый и хорошо воспитанный питомец не гавкает без причины, не воет и не прыгает на прохожих, не конфликтует с другими собакамы и слушает хозяина.



