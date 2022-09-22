У животных разного возраста разные потребности в еде. Это касается не только количества пищи, но и количества питательных веществ. Сбалансированное и полнорационное питание очень важно для правильного развития питомца и поддержания его хорошего самочувствия. Достичь этих целей можно только в том случае, если грамотно подобрать рацион питомца. А готовый корм значительно упрощает эту задачу.

Чем отличается сухой корм для щенков от взрослого

Все отличия сухих кормов для щенков и взрослых собак связаны с нутриентним составом рациона. Микро- и макроэлементы, витамины, белки, жиры и углеводы — важные факторы, влияющие на здоровье питомца. Они не только помогают молодому организму развиваться, но и отвечают за самочувствие животного в любом возрасте.

На рынке существует много промышленных кормов, однако не все из них подходят для щенков. Некоторые рациони являются не полнорационными и в них отсутствуют компоненты, которые являются наиболее важными в период активного роста щенка.

Следует заметить, что собаки, в зависимости от их размера и породы, имеют разную продолжительность роста. Учитывая это, нужно выбирать для питомца корм, предназначенный именно для его размера, возраста и породы. Еда для взрослых животных, которую иногда дают щенкам, может не содержать достаточного количества необходимых щенку элементов, которые нужны для здорового развития. Ведь потребности щенка выше, чем взрослой собаки.

Размер гранул/крокет

Одно из различий между пищей для щенков и взрослых собак заключается в размере крокет. Некоторые сухие корма для собак могут отличатся в зависимости от размера животного, причем этот параметр очень важен. Собака должна иметь возможность легко употреблять еду. Одновременно нужно минимизировать риск того, что питомец подавится слишком маленькими гранулами.

В сухих кормах крокеты также могут отличаться не только в зависимости от размера животного, возраста, но и породы. Следует отметить, что строение челюсти и прикус у разніх пород отличается. Эта особенность тоже учитывается чтобы облегчить захват и разгрызание крокет.

Содержание питательных веществ

Щенкам требуется высокое количество белка для развития мышц и тканей. Отдельного упоминания заслуживают фосфор, кальций и витамин D, потому что они необходимы для опорно-двигательного аппарата животного. Питомцу также требуются и другие витамины, в том числе витамин E — который в составе комплекса антиоксидантов помогает поддерживать иммунную систему питомца в такой активный период развития.

Все это есть и в кормах для взрослых животных, однако важен не только факт наличия определенных компонентов, но и процент их содержания. Более того, щенки очень подвижны и активны, поэтому они тратят много энергии. Это значит, что в рационе должно быть достаточное количество каллорий.

Энергетическая ценность

Одно из отличий влажного корма для щенков и взрослых собак (а также сухого корма) — энергетическая ценность. Если ее будет недостаточно, такое питание негативно повлияет на активность животного и недостаток в весе, а чересчур высокие значения наоборот приведут к быстрому набору лишнего веса.

Содержание белков и минералов

Еда для щенков богата белками и широким перечнем минералов, включая кальций, фосфор и другие вещества. Взрослым собакам они требуются в меньшем количестве: если микроэлементов будет чрезмерно много, это может привести к нарушение обмена веществ. Это, в свою очередь, негативно отразится на самочувствии собаки и спровоцирует появление различных заболеваний.

Размер породы

На определенном этапе жизни животному требуется конкретный перечень полезных веществ. При этом учитывается не только возраст питомца, но и особенности породы:

Собаки малых пород растут достаточно быстро и обычно уже в возрасте 10-12 месяц считаются взрослыми. Поэтому рацион должен отвечать этим потребностям и содержать достаточное количество энергии.

Щенки крупных пород растут дольше, их период роста, в зависимости от породы и размера собаки, может длиться от 15 до 24 месяцев. Поэтому рацион должен обеспечивать эти высокие потребности, но при этом поддерживать оптимальный вес щенка, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Чем отличается влажный корм

Щенков и взрослых собак можно кормить также влажным кормом, либо миксовать рацион используя сухой и влажный корм. Поедая влажный корм, животные получают большее количество влаги, что подойдет для питомцев, которые не очень любят пить. Влажный корм также отличается вкусовой привлекательностью, поэтому он подходит для привередливых животных. Однако такое питание тоже разделяется на еду для щенков и взрослых.

Основное, чем отличается влажный корм для щенков и для взрослых собак, — это все то же разное количество витаминов, минералов и других компонентов.

Можно ли кормить щенка кормом для взрослых собак

Не рекомендуется давать щенкам пищу для взрослых животных и наоборот, чтобы у питомцев не было недостатка или избытка необходимых компонентов.

Если щенок не будет получать достаточное количество полезных веществ, это не лучшим образом повлияет на его самочувствие. Развитие организма может замедлиться или проходить неправильно. Это также способно повлечь проблемы со здоровьем питомца в будущем, когда животное вырастет. По этой причине щенкам стоит давать только подходящий для их возраста корм.

Можно ли собаке корм для щенков

Взрослым собакам не нужна еда с повышенной энергетической ценностью, поскольку они будут чрезмерно набирать вес. Это может создать большую нагрузку на суставы и другие системы организма. Поэтому давать собаке корм для щенков не стоит.