Когда можно гулять со щенком: с какого возраста и как часто

Как выгуливать щенка

Многие владельцы считают, что щенка нужно приучать к выгулу буквально с первых дней пребывания в квартире. Это правильно: чем раньше питомец познакомится с улицей, тем лучше. Однако стоит помнить, что для прогулок на улице он должен иметь все необходимые прививки.



Сколько гулять со щенком старше 3 месяцев, чего опасаться во время выгула, как себя вести, если животное не желает выходить на прогулку, читайте в этой статье.



С какого возраста можно выгуливать щенка Породистые щенки из питомника обычно переезжают в новый дом в возрасте 2,5 месяца. В этот период они уже достаточно окрепли, приучены к твердой пище и подготовлены к самостоятельной жизни. В возрасте 2,5 месяца щенки готовы познавать мир вокруг, они не боятся излишнего внимания и людей. Интересно, что уже в 3 месяца щенок начинает более выраженно реагировать на громкие звуки, машины, других животных. Поэтому так важно постепенно приучать его к окружающей среде, чтобы минимизировать проблемы социализации. При этом помните: для полноценных прогулок на улице щенок должен быть привит.



Можно ли гулять с непривитым щенком на руках? Да, такие прогулки допускаются, поскольку во время первых выходов из дома важно приучить его не бояться улицы. Если период привыкания совпал с плановыми прививками, когда нельзя гулять, вы можете переносить животное в специальном контейнере-переноске.При этом не следует ставить переноску на траву или давать нюхать ее другим животным, чтобы питомец не смог заразиться.



Сколько гулять со щенком Рекомендованное количество прогулок – 3-4 раза в день по 10-15 минут. Если собака готова гулять больше, смело отправляйтесь на улицу. Но не стоит насильно тащить вашего любимца, если он не хочет. Постепенно продолжительность прогулок следует увеличивать, а количество – сокращать.

Как часто гулять со щенком В процессе приучения собаки к улице задача хозяина — приучить ее и к туалету. Поэтому чем чаще она будет гулять, тем лучше. Сколько раз гулять со щенком 6 месяцев? График прогулок индивидуален для каждого животного, но, как правило, это 3 раза по 20 минут или утром и вечером в среднем по 40 минут.

Общие принципы выгула Выбирайте безопасные места. В городах есть специально огороженные площадки, где щенок сможет пробежаться без риска наступить на битое стекло или кусок пластмассы. Приучайте его к дисциплине и послушанию сразу, не откладывайте это занятие на более поздний срок. Не выгуливайте собаку без всех необходимых прививок. Сократите время и количество выгулов в день, если на улице холодно, ветрено, сильная жара.



Как выгуливать щенка зимой Зима – отличный период, чтобы гулять со щенком на улице. Прогулки в морозную погоду должны быть достаточно активными и подвижными. При этом в сильный мороз их время можно сократить. Вы можете брать с собой игрушку для питомца, чтобы он активно подвигался и расходовал накопившуюся энергию. После возвращения домой, вероятно, сил на шалости у него не останется.

Когда выгуливать щенка: после еды или до? Собак выгуливают до еды. Прогулка с полным желудком (в частности, бег и активные прыжки) может обернуться для животного проблемами со здоровьем: сердечно-сосудистыми заболеваниями и заворотом желудка. Последнее особенно актуально для собак крупных пород. По возвращению с улицы можно дать питомцу корм.



Что нельзя делать на прогулке: Гулять в местах, где запрещено выгуливать собак. Разрешать облизывать лапы. Особенно это важно в зимнее время, когда улицы посыпают опасными реагентами. Облизывая подушечки лап, собака непроизвольно глотает частички реагента, что может привести к отравлению.

Гулять слишком долго, потому что питомец может устать физически и психологически.

Подпускать взрослых собак. Чтобы избежать ситуации, когда животное может проявить агрессию или травмировать щенка. А вот игры с другими щенками можно и нужно разрешать. Это улучшит физическое и эмоциональное состояние вашего питомца.

