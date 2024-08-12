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С рождения до 4 недель

Неонатальный период

Первые дни жизни. Щенки находятся рядом с матерью и преимущественно спят или кормятся материнским молоком.

Питание

В первые 8 часов после рождения очень важно, чтобы щенки регулярно сосали и получали материнское молозиво, содержащее антитела и факторы роста, которые укрепляют иммунитет и способствуют развитию щенков в первые недели их жизни.

Здоровье

В первые дни жизни щенков ответственный заводчик должен показать их ветеринарному врачу. Ветеринарный врач проверит, есть ли у щенков врожденные дефекты, и оценит их общее состояние. К концу неонатального периода следует начать курс обработки против гельминтов.

Поведение в неонатальный период

На первом этапе жизни щенки в основном едят и спят. Это очень важно для их нормального развития, поэтому и щенкам, и их матери нужно обеспечить покой.

Развитие в неонатальный период

В течение этого периода щенки проводят все свое время рядом с матерью, и, регулярно и бережно контактируя с ними, вы можете научить их справляться со стрессом и взаимодействовать с людьми во взрослой жизни.

Условия содержания щенков в неонатальный период

В течение этого периода щенки проводят все свое время рядом с матерью, и, регулярно и бережно контактируя с ними, вы можете научить их справляться со стрессом и взаимодействовать с людьми во взрослой жизни.

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Режим кормления щенка

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Здоровое питание для щенка

Гамма рационов, которые помогают формированию естественных защитных сил организма, поддерживают здоровый рост и способствуют развитию пищеварительной системы.
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4–8 недель

Период отлучения

Когда щенки открывают глаза и делают первые шаги, они начинают исследовать свой новый мир.
Следующий этап