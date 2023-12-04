Как назвать щенка: лучшие клички для щенков-«мальчиков» и «девочек»

Имена для щенка

Каждый любящий хозяин хочет дать своему питомцу самую красивую и оригинальную кличку. Но на деле это оказывается довольно трудно, может потребоваться не один день на поиски идеального имени. Как назвать щенка- суку или кобеля— читайте дальше.





Красивые клички для щенков

Имя для питомца можно подобрать, обратив внимание на такие моменты:

Порода. Страна происхождения породы вашего любимца может стать источником интересных имен, а точнее, ее язык. Например, породистым собакам из Японии или Китая можно найти имя среди слов этих стран: Айко (любимый), Мачико (счастливчик), Таджи (желтый с серебром). «Американцев» можно назвать Бой (мальчик), Рокки (скалистый), Лакки (везунчик). «Немцев» – Стар (звезда), Шнель (быстрый), Фанг (клык). Окрас. Цвет шерсти также может стать отличной платформой для поиска имени вашему питомцу. Подумайте, с чем у вас ассоциируется его окрас. Возможно, это какие-то фрукты, обитатели леса или морского дна, а может, у вас возникают ассоциации с персонажами мультипликационных или худфильмов. А для того чтобы игра в ассоциации была еще интересней, привлеките к этому занятию всех членов семьи. Второй вариант – посмотрите, как звучит на другом языке цвет шерсти питомца. Например, рыжий – джинджер, пирос, раудонас; белый – уайт, бланко, мороти; коричневый – маррон, рудас, канелла. Характер. Простой и быстрый способ выбора клички — подметить самые яркие качества характера питомца и, отталкиваясь от этого, придумать интересное имя. Не спешите давать кличку сразу, понаблюдайте за животным хотя бы сутки. Примеры имен в зависимости от характера щенка: Соня, Храбрец, Быстрый, Мотор, Леди.



Клички для щенков малых пород Что оригинального можно придумать, глядя на аккуратного песика, и как назвать щенка-самца небольшого размера? На самом деле, выбор имен в таком случае практически неограничен. Можно назвать питомца по одному из вышеперечисленных критериев, а можно проявить свое чувство юмора и фантазию, придумав что-то действительно уникальное.



Арчи, Атос, Амулет, Аметист, Альфонс. Боня. Бест, Билли, Босс, Буч.

Вольт, Волли, Вулф, Волк, Викинг.

Граф, Гай, Грей, Гром, Герцог, Ганс, Гамлет.

Денди, Дик, Джек, Доллар, Дональд.

Евро, Ермак, Енисей.

Жак, Жан, Жерар, Жюль, Жозеф, Жофрей.

Зорян, Зак, Зеро, Зорро.

Конан, Кларк, Крис, Коралл.

Лучано, Лорд, Лео.

Марко, Марсель, Майями, Мускат, Макс.

Оскар, Озон, Олимп. Если вы консервативны и не любите эпатировать окружающих, вам может понравиться: Также вдохновение можно черпать из книг, фильмов, искусства. Великолепно и необычно будут звучать такие клички, как Леонардо, Венера, Бетховен, Марли, Майло, Отис, Паффи, Арнольд, Лесси, Скай, Вишбон.

Если вы харизматичный человек, то можете дать своему любимцу кличку типа Рембо, Везувий, Карлсон, Годзилла. Ведь большинство небольших собачек имеют храбрый нрав. Поэтому звучное имя может стать отражением характера вашего питомца и не быть связано с его миниатюрными размерами.

Клички для крупных пород Нередко владельцы подбирают имена для щенков, которые бы отображали габариты, отвагу и мощь животного. Клички в таком случае отличаются резким звучанием, а иногда могут даже быть пафосными. Рекс и Мухтар — клички, которые подходят практически всем крупным породам, звучат неустрашимо и солидно. Для сук самое распространенное имя – Лесси в честь колли из известного сериала. Вы можете выбрать кличку для кобеля из перечня ниже: Адольф, Бруно, Джим, Чак, Клиф, Клиффорд, Лукас, Ник, Макс, Оливер, Рем, Стив, Робби, Тим.

Для щенка-самки подойдут: Алекса, Аманда, Бренда, Викки, Герда, Грейс, Дана, Джина, Кася, Кэрри, Линда, Люси, Мерседес, Миранда, Николь, Рейчел, Тиффани, Фанни, Хоуп.





Прикольные клички для щенков Если у вас нестандартное чувство юмора или вы не любите однообразие, кличка вашего домашнего любимца может стать в некотором роде отражением вашего характера.

Вам могут понравиться такие имена: Бубба,Чупака, Чуи, Бульдозер, Байт, Пижон, Питон, Шайба, Босс, Черчилль, Кактус, Трамп, Динамит, Эльф, Матрос, Зефир, Тотошка, Вагнер, Плутон, Бонд, Ниндзя, Кнопка, Фифа, Черника, Бемби, Кокоска, Киви, Берри, Тигра, Вафелька.



Смешные имена для щенков Смешные имена чаще всего дают собакам небольшого размера или животным с веселым характером, очень подвижным и активным. Смешную кличку чаще всего дают домашним любимцам, которых заводят не для охраны территории, защиты или службы. Но опять же, здесь все зависит от владельца и его чувства юмора. Вот несколько вариантов смешных прозвищ: Чебурек, Тюнинг, Ботокс, Гривна, Экстрим, Айфон, Бамбук, Кэткиллер, Пуля, Сникерс, Фанта, Фрикаделька, Миксер, Гугл, Дизель, Тарантул, Тарантино, Форбс, Карамелька, Капучино, Пепси, Бакс, Мамбо.

Клички со значением Чтобы придумать такую кличку, придется немного поломать голову. Ниже список наиболее необычных имен со смыслом, среди которых, возможно, есть и ваш идеальный вариант:

Пумба – подходит щенкам с крупным телосложением, которые любят поесть. Терминатор – во что бы то ни стало принесет хозяину брошенную палку, прорвется через густые заросли и т. п.

Малыш – оригинально звучит по отношению к крупной собаке. Это имя может отражать его нежный характер.

Кобра – для животных с хорошей реакцией.

Каштанка – подходит для очень верных и преданных своему хозяину животных. Это хороший вариант, как необычно назвать щенка-суку.

Варежка – для собак с густой и пушистой шерстью, которые любят обниматься.

Хрюша – подходит породам, которые часто издают хрюкающие звуки при беге или во время прогулки по улице.

Немецкие клички для кобелей и сук Не менее популярны среди владельцев собак и немецкие клички, ведь они отличаются лаконизмом и строгостью: Самцу можно выбрать одну из следующих немецких кличек:



- Адлар, Альтаф, Анре, Астор, Болдер, Велтен, Ганс, Генрих, Герберт, Германн, Гюнтер, Дитер, Йохан, Карл, Кифер, - Клаус, Кристоф, Матис, Олаф, Оллард, Райнер, Ральф, Тилло, Улрич, Фритц, Ханк, Хелмут.Самке: Анели, Бинди, Вилда, Герда, Герти, Грет, Ерсэль, Ирма, Клара, Лени, Лисэль, Лоре, Лулу, Марлен, Марте, Одила, Селма, Фелики, Хеди, Хеленс, Хильда, Хельга, Штеффи, Эльза, Элфи, Эрика.



Популярные английские клички Еще вариант, как назвать маленького щенка, – дать ему имя на английский манер. Такие клички пропитаны аристократизмом и элегантностью, но вместе с тем звучат солидно: - Кобелям: Шелдон, Джордж, Бенсон, Честер, Уайт, Барон, Финн, Винстор, Мюррей, Манфред, Кингстон, Дерби, Скалли, Чарли. - Сукам: Исла, Абигель, Киера, Имоджен, Шарлотта, Дейзи, Марго, Оливия, Лиззи, Эмма, Джемма, Джейн, Беатрис.

